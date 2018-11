Lepän kyselytunti käynnissä Facebookissa, nuori maidontuottaja kauhuissaan: "Miten todennäköistä on että Etelä Suomeen tulee cap-tukikatto?"

Jesse Mårtenson kysyi: "Arvoisa ministeri, miten todennäköistä on että Etelä Suomeen tulee cap-tukikatto? Olen nuori investoinut/investoiva maidontuottaja, joka kauhistellen katson miten komissio on peruuttamassa koko Etelä-Suomen maatalouden kehityksen ja tuomitsee Etelä-Suomen yhden robotin tiloihin missä rakentamiskustannukset ovat pilvissä per parsipaikka."

"Pankki ei edes anna lainaa yhden robotin navetta hankkeisiin. Toivottavasti teette kaikkenne että tällainen hulluus estetään joka ottaa pois koko maatalouden kehitykseen ja tuomitsee maatalouden huonosti kannattaviin tiloihin jotka eivät investoi koska on tehty keinotekoinen yläraja tukiin. Kiitos! Toivottavasti ehdit vastata 40 vuotta yrittämistä vielä edessä ja tulevaisuus epävarma jatko investointien kanssa."

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vastaa: "Suomen lähtökohta: tukikaton on oltava jäsenmaille vapaaehtoinen ja maiden on pystyttävä sitä omista lähtökohdistaan arvioimaan. Myös muut maat ovat samaa mieltä.

"Tällaisella agendalla eteenpäin menemme. Emme halua komission tukikattoa vaan haluamme että se on vapaaehtoinen."

Lepän mukaan raportti menneen kauden vaikutuksista on meillä valmistelussa.

"Tänään viimeksi sovimme palaveriajan Brysseliin, käymme sitä yhdessä komissaarin kanssa läpi. Silloin tässä asiassa päästään eteenpäin."

"Kun Suomi saa maksupalautuksensa leijonanosan maatalouden ja maaseudun tukemiseen, on selvää, että nämä asiat ovat meille prioriteetteja."

