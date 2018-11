Katso videolta, minkälaista kyytiä toimittaja saa Messukeskuksen takapihalla

Konemessuilla pääsee tutustumaan myös automaattiohjaustraktoreihin.

Alueella on valinnanvaraa, sillä koeajoradalla on yhteensä 16 traktoria, joista neljässä on automaattiohjaus.

Automaattiohjattujen traktoreiden etu on tehokkaampi työaika ja tarkempi työn jälki, jolloin esimerkiksi tuotantopanosten päällekkäin ajo vähenee.

Koeajoradalle voi rekisteröityä Maatalouskonemessujen nettisivuilla. Automaattiohjaustraktoreiden kuljettajaksi ei tarvitse rekisteröityä.

Videolta näet, millaista linjaa automaattiohjattu Valtra T214V teki Messukeskuksen takapihalle.

