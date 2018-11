Pietarilaiset hakivat konemessuilta ideoita ja kontakteja

EU:n asettamat pakotteet Krimin valtauksen jälkeen ja Venäjän vastavuoroisesti määräämät vastapakotteet ovat olleet onneksi Venäjän maataloudelle. Tuotanto on kasvanut merkittävästi parin vuoden aikana, kertoo apulaisjohtaja Jurii Tomanovski Akkor farmeriyhdistyksestä Pietarista.

Tomanovski tutustui Helsingin maatalouskonemessuihin torstaina Akkorin ryhmän mukana. Yhteistyötä Akkorin kanssa on tehty kymmenen vuotta, kertoo järjestöjohtaja Matti Voutilainen MTK:sta.

Tomanovski on käynyt Suomessa usein, mutta mukana on myös ensikertalaisia.

Pietarilaiset hakevat Suomesta ideoita oman tuotannon kehittämiseksi sekä kontakteja. "Voimme olla avuksi toisillemme monella tavalla", Tomanovski miettii. Hän hoitaa tilallaan mehiläisiä ja toivoo saavansa yhteyttä suomalaisiin hunajantuottajiin.

Tomanovskin mielestä viljelijät ovat hyvin samanlaisia riippumatta siitä, missä he asuvat.

Suomella ja Pietarin seudulla oli aiemmin tiivistä yhteistyötä ja yhteishankkeita, mutta ne ovat vähentyneet. Yhteistyötä halutaan elvyttää, toteaa hankepäällikkö Olga Sinitsyna Akkorilta.

Sinitsyna on aloittelemassa tilanpitoa palkkatyön ohessa. Lehmiä on neljä, vuohia viisi sekä hevosia ja kanoja. "Maatilamatkailu kiinnostaa ja siihen on tilalla hyvät edellytykset."

Mkhail Petrov on ostanut Salo-Paakkolan kartanon kannakselta ja toivoo saavansa yhtyettä tilan alkuperäisiin omistajiin, Salomäkiin. Petrov viljelee muun muassa lääkeyrttejä.