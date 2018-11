Lumi- ja Pyry-pandat pääsivät kotimaisen ruuan makuun Ähtärissä

Ähtärin kiinalaispandoille, Pyrylle ja Lumelle, halutaan kasvattaa kotimaista ruokaa. Eteläpohjalaistiloilla kasvatettua bambua maistatettiin torstaina pandoille ensi kertaa. Menestys oli hyvä.

Bambunviljely Suomessa ei ole kuitenkaan tavallista, joten projektissa on ollut omat haasteensa.

Erilaisia bambulajeja on kaikkiaan tuhatkunta. Etelä-Pohjanmaalla on ollut koekasvatuksessa kolmen vuoden aikana yli 20 lajia. Parin talven jälkeen kasvatukseen on valikoitunut kymmenkunta pakkasenkestävintä lajia. Koekasvattajia on ollut 30 Ähtäristä ja sen lähialueelta.

Pandat asuvat luontaisesti korkealla vuoristossa, jossa on talvisin pakkasta ja lunta. Siksi pandojen suosimat vuoristobambulajit kestävät pakkasta jopa -26 asteeseen.

Suurimmat erot vuoriston ja suomalaissa olosuhteissa ovat ilman kosteus ja lumen määrä.

"Paksulumisina talvina matalakasvuisten bambujen kasvatus on kohtuullisen helppoa. Suomessa bambun kasvatuksen suurimmat haasteet ovat lumettomat pakkastalvet sekä kevättalven kuivattavat tuulet", Bambua pandalle -hankkeen Jari Luokkakallio ProAgria Etelä-Pohjanmaasta kertoo.

"Lumettomana pakkastalvena bambujen maanpäällinen osa paleltuu, mutta pakkasenkestävimmät lajit versovat keväällä uudestaan, mikäli juuriston ei pääse jäätymään."

Korjuukypsää satoa saadaan kolmantena vuotena. Bambut istutetaan taimista ja pari ensimmäistä vuotta bambu kasvattaa juuristoaan.

Bambuja on kasvutavaltaan kahta erilaista. Mätästävät lajit (Fargesiat) ovat hankkeen kokemusten mukaan erittäin talven kestäviä.

Maavarsia tekevät lajit (Phyllostachyset ja Pseudosasat ) kestävät hieman heikommin pakkasta, mutta tuottavat satoa nopeammin ja enemmän kuin Fargesiat.