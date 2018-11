Suomalaisia siipikarjantuottajia neuvottu jo 100 vuotta

Tasan sata vuotta sitten kuoriutunut Suomen Siipikarjaliitto on alusta saakka tarjonnut alalle neuvontaa ja koulutusta. Liitolla oli jopa vuosina 1926–1990 Hämeenlinnassa oma siipikarjakoulu, jolla oli omat tutkimuskanalat. Ne jatkoivat toimintaansa senkin jälkeen, kun koulu sulki ovensa.

Sotien aikaan liitto varmisti osaltaan, että kananmunantuotanto jatkui ja kanoille riitti rehua. Sota-ajan säännöstely muuttui kananmunavuoriksi ja liitto alkoi keskittyä munien viennin ja menekin lisääminen. Myös munien laadun kehittäminen ja kananjalostusta koskevan tutkimustiedon tuottaminen muodostuivat tärkeiksi tehtäviksi.

Nykyisin Suomen Siipikarjaliitto on koko alan neuvontajärjestö. Se edistää alan kilpailukykyä, eläintautien vastustamista, siipikarjan hyvinvointia sekä tuotteiden laatua. Toiminnassa ovat mukana kaikki tuotantoketjun osapuolet: tuottajat, yritykset ja yhteisöt.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.) myönnettiin perjantaina 16.11. Suomen Broileryhdistyksen Vuoden 2018 Broilerteko-palkinto. Palkitsemisen peruste on, että Leppä on edistänyt hallituksen periaatepäätöstä vastuullisista julkisista ruokahankinnoista. Tämän seurauksena julkisissa keittiöissä käytettävästä broilerista yhä suurempi osuus on kotimaista.