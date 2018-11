EU-ministerit huolissaan kasvinsuojeluaineiden tulevaisuudesta – Lainsäädäntö torjunta-aineista kiristynyt

Euroopan unionin maatalousministerit osoittivat huolensa kasvinsuojeluaineiden tulevaisuudesta EU:n maatalousneuvoston kokouksessa Brysselissä. Usea ministeri koki tehoaineiden hyväksymisprosessit monimutkaisiksi ja hitaiksi.

Suomea kokouksessa edustanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi korostaneensa maatalousministereiden kokouksessa kasvinsuojeluaineiden vastuullista käyttöä. Suomelle useat EU:ssa kritiikkiä herättäneet kasvinsuojeluaineet ovat tärkeitä.

”Kasvinsuojeluaineiden levityskäytännöillä on merkitystä. Testatuilla välineillä ja koulutetun viljelijän toimesta kasvinsuojeluaineet menevät oikeaan kohteeseen, eivätkä altista niiden käyttäjiä eivätkä saastuta ympäristöä”, ministeri Leppä kertoi.

Euroopan kasvinsuojeluteollisuus ECPA on teettänyt selvityksen, jonka mukaan kasvinsuojeluaineiden kieltäminen olisi Suomelle erityisen haitallista lyhyen kasvukauden takia.

ECPA:n selvityksessä arvioidaan, että aineita voi poistua käytöstä jo seuraavan kahden–neljän vuoden aikana huomattavia määriä.

Tehoaineiden kieltämisillä olisi vaikutusta niin tautien, tuholaisten kuin rikkakasvien torjuntaan. Se aiheuttaisi ongelmia sekä juolavehnän ja hukkakauran että leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa.

EU on tiukentanut lainsäädäntöään tehoaineiden hyväksynnässä. Taustalla on muun muassa huoli syöpien lisääntymisestä.

Torjunta-aineiden hyväksymismenettely on herättänyt eriäviä mielipiteitä EU:ssa.

Marraskuussa julkaistu yli sadan eurooppalaisen kansalaisjärjestön allekirjoittama julistus vaatii muutoksia torjunta-aineiden hyväksymismenettelyyn EU:ssa.

Manifesti "Citizens for Science in Pesticide Regulation" sanoo, ettei EU:n pitäisi sallia torjunta-aineita, jos niiden on todettu vaikuttavan haitallisesti ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön.

Myös Euroopan parlamentti työskentelee kasvinsuojeluainelainsäädännön parissa.

Europarlamentti on perustanut Pest-komitean tutkimaan torjunta-aineiden lupamenettelyä. Komitea perustettiin glyfosaatin hyväksymismenettelyn jälkeen.

EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan mukaan rikkakasvien torjunnassa käytetty torjunta-aine glyfosaatti ei ole syöpävaarallinen, kun taas Maailman terveysjärjestön mukaan sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen.

Myös Euroopan komissio aikoo kehittää elintarviketurvallisuuteen liittyvää tutkimusta.

"Meillä on Euroopan tiukin elintarviketurvallisuus, ja kun tiede menee eteenpäin, avoimuuden vaatimukset kasvavat. Pidän huolta, että elintarvikeketju on mahdollisimman avoin", komissaari Vyter Andriukaitis sanoi aiemmin.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysseliin keskustelemaan kasvinsuojeluaineiden lisäksi maatalouspolitiikan uudistuksesta, Afrikan maaseudusta ja markkinoiden tilanteesta.

Komission mukaan maatalousmarkkinoiden tilanne on vakaa.

"Kotieläinsektorilla ja sokerimarkkinoiden tilanne on kiintiöiden päättymisen jälkeen ollut haasteellinen. Komissio ei näe tällä hetkellä tarvetta erityisille markkinatoimille", maa- ja metsätalousministeriö kertoo.

