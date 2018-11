Brasilian uusi hallinto pistää tuulemaan: Ranskan kokoinen alue Amazonia maan tasalle

Brasilian tuleva maatalousministeri Tereza Cristina on ryhtynyt jo toimiin, joita maan vallanvaihdon on pelätty aiheuttavan: Cristina aikoo sallia Amazonin sademetsän hakkuut Matopiba-nimisellä alueella. Alueen pinta-ala on 731 734 neliökilometriä eli saman verran kuin Ranskan maa-ala.

Alue tulisi Cristinan mukaan maatalouskäyttöön.

Suunnitelmista kertoo ruotsalainen Jordbruksaktuellt-verkkolehti, joka puolestaan viittaa brasilialaiseen O Globo -lehteen.

Uusi maatalousministeri on astumassa virkaansa samaan aikaan vuoden vaihteessa, kun maan vastavalittu kansallismielinen oikeistolaispresidentti Jair Bolsonaro ottaa virkansa vastaan.

Cristina ei ole Brasilian maataloudessa tuntematon nimi tähänkään asti. Hän on ajanut kongressissa maatalouden asiaa jo neljän vuoden ajan. Hän on muun muassa ajanut viljelijöille oikeutta käyttää syöpävaarallisiksi tunnettuja kasvinsuojeluaineita, mikä on tuottanut hänelle ympäristönsuojelijoiden keskuudessa Neiti Myrkky -lisänimen.