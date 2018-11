Helsinkiläinen Haltialan tila sai palkinnon eettisestä eläintuotannosta – "Täällä voi nähdä, kokea ja haistaa kotieläimet niiden luonnollisessa ympäristössään"

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY myönsi 144-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi Eläinsuojelun Topelius -palkinnon Haltialan kotieläintilalle esimerkillisestä eettisestä eläintuotannosta ja kasvatuksellisesta työstä.

Helsingissä sijaitseva Haltialan tila ei ole varsinainen kotieläinpuisto, vaan oikea maatila, jossa kotieläimiä hoidetaan hyvin ja pidetään luonnonympäristöissä. Tilalla kasvatetaan muun muassa lihakarjaa, lampaita, sikoja ja vuohia.

Lihakarja pääsee ulos ympäri vuoden. Muut eläimet saavat olla ulkona laiduntamassa tai käyskennellä vapaasti piha-alueen aitauksissa keväästä syksyyn asti. Lisäksi pihapiirissä kuopsii maatiaiskanoja.

"Haltialan tila on kuin paratiisi keskellä Helsingin kaupunkia. Eläimiä pidetään siellä ruhtinaallisissa oloissa. Ulkoillessaan eläimet pääsevät toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan ja hyödyntämään ravinnokseen luonnonnurmea", Hesyn puheenjohtaja Hannele Luukkainen sanoo tiedotteessa.

Luukkaisen mukaan tilan jokaisella eläimellä on yksilöarvo. Hän toivoo, että tällainen arvopohja ohjaisi jokaisen suomalaisen eläintilan toimintaa.

Haltialan tilalla on merkittävä kasvatuksellinen rooli. Tila on avoinna vierailijoille vuoden jokaisena päivänä. Paikka on hyvin suosittu koululaisten ja lapsiperheiden päiväretkikohde.

"Opetus, valistus sekä tietynlainen eläin- ja maatilaterapia ovat keskeinen osa tilamme toimintaa. Täällä voi nähdä, kokea ja haistaa kotieläimet niiden luonnollisessa ympäristössään. Meille paras palkinto työstämme on terve, käsittelyyn tottunut ja rauhallinen eläin, joka luottaa ihmiseen ja on helppo hoitaa", Haltialan tilan pehtoori Jari Kuusinen sanoo tiedotteessa.

Haltialan tilan tavoitteena on välittää lapsille ja nuorille ajatusta eläimen kunnioituksesta ja hyvästä kohtelusta.

Eläinsuojelun Topelius -palkinto jaetaan vuosittain eläinsuojelun saralla ansioituneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY perusti palkinnon vuonna 1998 yhdistyksen perustajan Zacharias (Sakari) Topeliuksen juhlavuoden kunniaksi.