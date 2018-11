Uusi verkko-opas neuvoo nautojen lastausta: Useimmilta tiloilta puuttuvat kunnolliset lastaustilat

Vain harvalla nautatilalla on asianmukaiset eläinten lastaustilat. Lastaukseen satsaaminen olisi kuitenkin tiloille taloudellisesti kannattavaa, korostaa aiheeseen perehtynyt agrologi-opiskelija Anne-Pauliina Rytkönen Savonia ammattikorkeakoulusta.

Rytkönen on laatinut opinnäytetyönään verkko-oppaan nautojen lastauksesta maatiloilla.

Rytkönen on opasta laatiessaan kartoittanut lastaukseen liittyviä ongelmia ja etsinyt niihin käytännön ratkaisuja. Tekemänsä työn pohjalta Rytkönen on koonnut oppaaseen käytännön tietoa tiloille siitä, miten lastaustilat voi toteuttaa kustannustehokkaasti.

Nautojen lastaamiseen on useita syitä, Rytkönen kertoo Savonia ammattikorkeakoulun tiedotteessa: nautoja siirretään laitumelle, viedään toiseen tuotantorakennukseen, toiselle tilalle, näyttelyihin tai teuraaksi.

Lastaustiloja on Suomessa vain vähän. Pienillä tiloilla nautojen lastaaminen on hoidettu yleensä navetan tai pihaton ovelta, ja sama tapa on jatkunut, vaikka tilojen keskikoot ovat kasvaneet.

Kasvava eläinmäärä ja tautipaine pakottavat tiloja miettimään käytäntöjä uudelleen, tiedotteessa korostetaan.

"Onnistunut lastaus on sujuvaa ja rauhallista, mikä keventää työn määrää. Työturvallisuuden huomioiminen vähentää onnettomuuksia. Taudeilta suojautuminen tuo konkreettisia säästöjä, sillä sairaiden eläinten hoitaminen vie aikaa ja rahaa. Sairastuneet eläimet myös tuottavat vähemmän. Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisuutta."

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Vaali viisaasti vasikkaa -hanke, jonka toteuttajina ovat Savonia ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus Luke.