Afrikkalainen sikarutto uhkaa tappaa Itä-Aasian uhanalaiset kissapedot nälkään

Afrikkalainen sikarutto (ASF) leviää Kiinassa. Nyt Venäjän viranomaiset pelkäävät taudin ylittävän valtioiden rajan Itä-Aasiassa ja tarttuvan villisikoihin. Se tietää huonoja aikoja alueen suurille ja uhanalaisille kissapedoille amurinleopardille ja siperiantiikerille, joiden tärkeää ravintoa villisiat ovat. Asiasta kertoo Global Meat verkkosivusto.

Vaarallista sikatautia on ollut Venäjällä vuodesta 2007. Luonnon tasapainon kannalta Aasia taudinpurkauksilla on paljon suuremmat vaikutukset kuin valtion Eurooppaan kuuluvilla alueilla todetuilla tapauksilla, kertoo Venäjän eläinlääkintävirasto Rosselkhoznadzor.

Amurinleopardeja elää Kiinan ja Venäjän rajaseudulla enää vain noin 100 yksilöä. Yhtään sen paremmin ei mene Itä-Siperiassa Amur-joen alueella elävällä siperian - eli amurintiikerillä. Niitä on luonnossa jäljellä noin 540.

Pig Progress puolestaan kertoo, että Kiinassa on nyt todettu 80 tautitapausta 20 eri alueella. Muutkin kuin Venäjä ovat huolissaan rajanaapurin tilanteesta. Esimerkiksi Thaimaan rajalla on kiinalaisten matkailijoiden matkatavaroista löydetty makkaroita, joissa on jälkiä ASF-viruksesta. Saastuneita ruokatuliaisia on jäänyt tullin haaviin myös Etelä-Korean, Japanin ja Taiwanin rajoilla.

Pig Progress: ASF China: Virus in Beijing; Thailand finds ASF in sausages

Global Meat: ASF in China gets closer to Russia