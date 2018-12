Emakko yritti purra pakaraan, mutta mistä emäntä sai tietää?

"Olin Bretagnessa maatilalla harjoittelussa 2012. Päivällä hommailin itsekseni porsituspuolella, muun muassa lääkitsin ripuliporsaita.

Niiden emä ei oikein tykännyt, kun porsaat huusivat närkästyneinä.

Menin karsinan etuosaan merkitsemään seinälle toteutetun hoidon, jolloin emakko yritti purra pakaraani kaltereiden välistä siinä onnistumatta. Turvallisuus on tärkeä asia.

Siirryin pihalle putsaamaan ponin varusteita istuen auton takaluukun reunalla.

Tilan emäntä tuli paikalle ja kysyi "Do you have pain in the ass?" (Suom. sattuuko sinua takapuoleen?).

Ihmettelin tietysti, kuinka hän voi tietää episodistani huolehtivan emakon kanssa.

Selvisi, että työasentoni vain oli näyttänyt epämukavalta. Naurusta ei tullut loppua, kun kerroin selvänäkijäihmettelyni syyn."

Tarinan lähetti Heidi Järvinen.

