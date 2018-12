Oikeutta eläimille -järjestö painostaa S-ryhmää lopettamaan häkkimunien myynnin

Oikeutta eläimille ja virolainen eläinoikeusjärjestö Nähtamatud Loomad ovat aloittaneet yhteistyössä kampanjan S-ryhmän omistuksessa olevaa Prismaa vastaan. Kampanja vaatii Prismaa lopettamaan häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien käytön ja myynnin.

Oikeutta eläimille on käynyt keskustelua S-ryhmän kanssa häkkimunien käytöstä, järjestö kertoo tiedotteessaan.

"S-ryhmä on osoittanut, että heillä ei ole halukkuutta tehdä linjausta, jolla olisi merkittävä vaikutus kanojen hyvinvointiin. Marraskuussa Oikeutta eläimille julkaisi vetoomuksen, joka vaatii S-ryhmää lopettamaan häkkimunien käytön ja myynnin. Vetoomus on kerännyt jo yli 11 000 allekirjoitusta", tiedotteessa sanotaan.

Kesko on sitoutunut luopumaan häkkimunista vuoteen 2025 mennessä ja Lidl on jo luopunut kokonaan häkkimunien käytöstä myynnissä ja tuotemerkeissään. Samoin S-ryhmän omistukseen siirtynyt Stockmann Herkku on jo luopunut häkkimunien myynnistä.

“S-ryhmä on merkittävä elintarvikeyritys Suomessa, ja Prismalla on vahva asema Virossa. Monet suuryritykset kuten Nestle, Unilever, Carrefour, Lidl ja Kesko ovat luopuneet häkkimunista. S-ryhmän tulee seurata esimerkkiä ja osoittaa kuluttajille, että he ovat valmiita kantamaan vastuuta eläinten hyvinvoinnista. Munijakanoja koskevassa linjauksessa S-ryhmä toimii tällä hetkellä huonommin kuin Kesko tai Lidl”, sanoo Oikeutta eläimille -järjestön yritysvastuukampanjoitsija Linda Nyholm.

Virossa toimivat kauppaketjut Maxima ja Rimi ovat sitoutuneet luopumaan häkkimunien käytöstä ja myynnistä.

Kesällä myös Virossa toimiva Stockmann Herkku ilmoitti luopuvansa häkkimunien myynnistä.

Nähtamatud Loomad järjestää tänään keskiviikkona kaksi mielenosoitusta Prisman häkkimunien käyttöä vastaan Tallinnassa ja Tartossa.