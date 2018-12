EU-valiokunta vaatii lisää torjunta-ainetutkimusta – myös glyfosaatin syöpävaarallisuudesta saatava lisää tietoa

Euroopan parlamentin erityisvaliokunta hyväksyi joukon toimenpiteitä, joiden tarkoitus on lisätä torjunta-aineiden tutkimusta EU:ssa. Valiokunnan mielestä on tärkeää, että kasvinsuojeluaineiden lupamenettely perustuu riippumattomaan, avoimeen ja tehokkaaseen tutkimukseen.

EU:n olisikin valiokunnan mukaan käynnistettävä useita uusia tutkimuksia torjunta-aineiden vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä tarkistaa nykyisiä tutkimuksia. Niiden tulisi olla kaikkien nähtävillä.

Valiokunta painottaa, että torjunta-aineiden lupaprosessia pitäisi muuttaa nykyistä läpinäkyvämmäksi. Ennen torjunta-aineiden jatkokäytön hyväksymistä komission ja jäsenmaiden pitäisi saada kattavaa tietoa siitä, miten aine vaikuttaa ihmisiin sekä ympäristöön. Vasta tämän jälkeen komissio voisi pohtia, voidaanko kasvinsuojeluainetta jatkossa myydä.

Kasvinsuojeluaineen lupa on voimassa aina määräajan.

Euroopan kasvinsuojeluteollisuus ECPA on teettänyt selvityksen, jonka mukaan kasvinsuojeluaineiden kieltäminen olisi Suomelle haitallista lyhyen kasvukauden takia. Kasvinsuojeluteollisuus ry:n on arvioinut, että EU:ssa nyt käytössä olevista 224 tehoaineesta 75 poistuu muutaman vuoden sisällä. Suomessa näistä 75:stä on käytössä 36. Järjestön mukaan EU:n suunnitelmat kasvinsuojeluaineiden kieltämiseksi aiheuttaisivat valtavat satomenetykset Suomessa.

Parlamenttiin perustetun pest-erityisvaliokunnan tehtävänä on havaita mahdolliset ristiriidat torjunta-aineiden tieteellisessä arvioinnissa. Valiokunta perustettiin helmikuussa sen jälkeen, kun rikkakasvien torjunta-aine glyfosaatti sai viiden vuoden jatkomyyntiluvan.

Torjunta-aineiden valiokunta tunnustaa, että glyfosaatin hyväksymisessä on joitakin tieteellisiä kiistoja. Siksi kaikista syöpää aiheuttavista torjunta-aineista tulisi saada kattavaa tutkimusta viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä.

Euroopan komissio päätti viime syksynä, että glyfosaattia saa käyttää vielä vähintään viisi vuotta. Seuraavan kerran myyntilupa menee umpeen 2022.

EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan mukaan rikkakasvien torjunnassa käytetty torjunta-aine glyfosaatti ei ole syöpävaarallinen, kun taas Maailman terveysjärjestön mukaan aineella saattaa olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen.

Valiokunnan raportin innoittamana alalla toimiva Bayer-yritys aikoo julkaista 300 kasvinsuojeluainetutkimuksen tiedot kaikkien saataville, EU-asioita seuraava julkaisu IEG Policy kertoo.

Lue myös:

EU-ministerit huolissaan kasvinsuojeluaineiden tulevaisuudesta – Lainsäädäntö torjunta-aineista kiristynyt

Luottamus torjunta-aineisiin vähäinen – EU-parlamenttiin uusi valiokunta