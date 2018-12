Pro Luomun Kottila Nature-lehden tutkimuksesta: Hiilensidonta unohdettu kokonaan

Viime päivinä on uutisoitu laajasti Nature-lehdessä olleesta tutkimuksesta, jossa luomuviljelyn todetaan olevan kasvihuonekaasupäästöjen suhteen pahempaa kuin tavanomainen viljely.

Pro Luomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila toteaa, että tutkimus keskittyy pelkästään maankäytön näkökulmaan.

"Loogisesti varmasti on niin, että jos sadot ovat pienemmät, maata tarvitaan enemmän. Jos kasvavan väestön tarpeisiin joudutaan raivaamaan lisää peltoa, tietysti se aiheuttaa enemmän ilmastopäästöjä."

"Tällä logiikalla päädytään kuitenkin nopeasti siihen, kannattaako Suomessa viljellä yhtään mitään, koska meillä on pienemmät sadot kuin tehokkaimmissa tuotantomaissa."

Tällaisen ajatteluun hän ei usko, sillä oman maan ruuantuotanto on useimmille tärkeää.

Kottila huomauttaa, että tutkimuksessa ohitetaan kokonaan hiilensidonta. Se on viime aikoina noussut keskustelun polttopisteeseen, sillä viljelymaalla ja metsällä on hyvät mahdollisuudet sitoa itseensä ilmakehän hiiltä.

Luomulla on hiilensidontaan paljon annettavaa, Kottila toteaa. "Toki ne menetelmät voidaan ottaa käyttöön tavanomaisessakin viljelyssä, mutta luomussa ne ovat pakollisia jo nyt."

Hän mainitsee esimerkiksi viljelykierron. Luomuviljelyssä nurmivuodet ovat pakollisia, ja nurmi on hyvä hiilensitoja.

Toinen tekijä on se, ettei luomussa käytetä helppoliukoisia kemiallisia lannoitteita. Kasvien juuret etsivät ravinteita syvemmältä, mikä lisää juurimassaa, kuohkeuttaa maaperää ja lisää pieneliötoimintaa.

Maaperän pieneliöt eivät luomussa myöskään kärsi torjunta-aineiden aiheuttamasta stressistä, Kottila sanoo.

"Luomussa olennaista on aina ollut maan hyvä kunto ja sen ylläpitäminen. Hiiliviljelyn myötä nämä asiat kiinnostavat yhä enemmän."

Toki luomussa on omat haasteensa, Kottila myöntää. Maata muokataan paljon rikkakasvien torjumiseksi, ja muokkaus vapauttaa hiiltä ilmaan. "Luomussakin on vielä kehitettävää."

Tutkimuksessa luomusadot on oletettu alhaisiksi, Kottila huomauttaa. "Minulla on se käsitys, että niitä on mahdollista nostaa. Ero ei ehkä pysy sellaisena kuin tutkimuksessa oletetaan."

