Tämä puimuri ei maksa maltaita – tositoimiin sillä ei tosin kannata lähteä, katso video!

The Q -nimeä käyttävä tubettaja on jakanut Youtube-kanavallaan videon, jossa hän rakentaa leikkuupuimurin pienoismallin pelkistä tulitikuista ja muutamasta pidemmästä tikusta, ilman liimaa. Neljä päivää sitten julkaistun videon on ehtinyt katsoa jo lähes 400 000 kanavan seuraajaa.

"Tämän päivän videossa näytän teille, miten rakentaa hieman vaikean mutta upean ja uskomattoman näköisen leikkuupuimurin tulitikuista", tubettaja kertoo.

Videon alussa hän esittelee menetelmän, jolla hän kokoaa puimurin rungon muodostavat 28 tulitikkukuutiota.

Mutta mitä tapahtuu komealle rakennelmalle sen valmistuttua? Ainakaan viimekesäisillä rutikuivilla pelloilla ei olisi voinut rakennelmalle samaa temppua tehdä.