Kuuntele lihatilan emännän upeaa ääntä – videolla joululaulusta nauttivat sonnivasikat

"Let it snow, let it snow, let it snow!"

Kun Johanna Korolainen kajauttaa navetassa joululaulun, sonnipojat jähmettyvät kuuntelemaan. Syvästä ja tummasta äänestä soisi ihmistenkin pääsevän nauttimaan!

"Meillä on Kiuruvedellä sonnitila, kasvatamme ne ternistä teuraaksi", Korolainen kertoo videolla näkyvästä yleisöstään. Mulleja on reilu 400.

Laulaminen on Korolaiselle "puolivakava harrastus". Hän on levyttänyt yhden kappaleen, joka löytyy Youtubesta. Laulukeikkoja hän tekee esimerkiksi häihin ja hautajaisiin.

Karaoke on viime aikoina jäänyt vähemmälle.

"Eniten laulan itsekseni kotona – vaikka onhan siellä aina kuulijoita."

Uusioperheessä on neljä lasta. "Kaksi tuli minun tuliaisina ja yhteisiä on tullut kaksi", Korolainen kertoo.

Hän on taustaltaankin maatilan tyttö. "Porukoilla on vieläkin lypsylehmiä."