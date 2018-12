Älä jää ongelmiesi kanssa yksin – pyhinäkin apu on usein vain puhelinsoiton päässä

Useiden järjestöjen auttavat puhelimet ovat auki myös vuoden vaihteen pyhien aikana.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, päihdeneuvonta p. 0800 900 45 avoinna vuoden ympäri.

Maaseudun tukihenkilöverkosto

MLL:n lasten ja nuorten puhelin 166 111, avoinna 23.12.2018–1.1.2019 joka päivä klo 14–17.

MLL:n vanhempainpuhelin joulutauolla 24.12.2018–6.1.2019. Avoinna muuten ma klo 10–13 ja klo 17–20, ti 10–13 ja klo 17–20, ke klo 10–13 ja to klo 14–20

Kirkon keskusteluapua Palveleva puhelin 0400 221 180, avoinna myös joulun aikaan joka ilta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä klo 3:een saakka, muina päivinä klo 10:neen saakka.

Palveleva maaseutupuhelin 010 504 5760, auki joka päivä klo 18–22 suomeksi.

Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202, avoinna arkisin klo 9–7 ja viikonloppuisin sekä juhlapäivinä klo 15–7. Apua tarjolla myös netissä

Väestöliiton parisuhdetiimin valtakunnallinen neuvontapuhelin 0800 183 183, avoinna to klo 12–14.

Väestöliiton Poikien puhelin kiinni 24.12.2018–1.1.2019. Avoinna muuten arkisin numerossa 0800 94 884 aarkisin klo 13–18.

Välitä viljelijästä -projekti- ja hanketyöntekijät.





Pelastakaa Lapset ry:n JouluManteli tarjoaa jouluaattona 24.12. kello 15.30–1 lapsille ja nuorille keskustelupaikan usealla eri chat-alustalla verkossa.

JouluManteliin pääsee mukaan osoitteessa www.joulumanteli.fi. Jouluinen pelistriimi on käynnissä Twitchissä kello 15.30–17.30, ryhmäkeskusteluita käydään Habbossa kello 18–21 ja Netarin omassa ryhmächatissä kello 21–24. Mahdollisuus kahdenväliseen chat-keskusteluun on tarjolla kello 21–01.





Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot antavat nuorille mahdollisuuden viettää joulua kiireettömästi ja turvallisesti yhdessä muiden kanssa. Turvataloilta saa esimerkiksi keskusteluapua, ja nuori voi tarvittaessa yöpyä turvatalolla. Palvelut ovat maksuttomia ja avun saa ilman lähetettä tai ajanvarausta.

Turvatalot päivystävät Vantaalla, Tampereella ja Turussa. Kaikille turvataloille voi soittaa ympäri vuorokauden myös päivystysaikojen ulkopuolella.

Pääkaupunkiseudun Nuorten turvataloilla on yhteinen ympäri vuorokauden auki oleva joulupäivystys Nuorten turvatalolla Vantaalla. Turvatalon puhelinnumero on 09 871 4043. Joulupäivystys alkaa sunnuntaina 23.12. kello 17 ja päättyy torstaina 27.12. kello 10. Tämän jälkeen jokainen turvatalo on auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Tampereen Nuorten turvatalo, jonka puhelinnumero on 040 556 6661, päivystää jouluaatosta 24.12. kello 15 alkaen tapaninpäivään 26.12. kello 10 saakka. Turvatalo on auki taas normaalisti tapaninpäivän illasta kello 17 lähtien. Välipäivät, viikonlopun ja uudenvuoden turvatalo on auki tavalliseen tapaan kello 17 – 10.

Turun Nuorten turvatalon puhelinnumero 02 253 9667 ja talo on auki sunnuntaista 23.12. kello 17 lauantaihin 29.12. kello 10. Sen jälkeen Nuorten turvatalo on auki tavallisina aukioloaikoina.