Maailman suurimalla maatilalla on 9 miljoonaa hehtaaria ja 100 000 lehmää

Pitää ihan hieraista silmiään, mutta kyllä siinä niin lukee: maailman suurimmalla tilalla on maata 9 miljoonaa hehtaaria. Mudanjiang City Mega Farm on Kiinassa sijaitseva maitotila, jolla on 100 000 lehmän karja, kertoo India Today.

Jättiläistilojen kakkossija menee sekin Kiinaan: Modern Dairyllä on 4,4 miljoonaa hehtaaria ja 40 000 lehmää.

Kiinan jälkeen vaihdetaan maanosaa. Seuraavaksi suurin tila kuuluu australialaiselle Anna Creekille, joka omistaa 2,3 miljoonaa hehtaaria ja 16 500 nautaa.

Australiassa sijaitsevat myös Clifton Hills ja sen 1,7 miljoonaa hehtaaria ja 14 000 nautaa sekä Alexandria, jonka koko on 1,6 miljoonaa hehtaaria. Nautoja on 55 000.

Joukon jatkoksi tulee Davenport Downs 1,5 miljoonalla hehtaarillaan ja 29 000 naudallaan.

Home Valley -karjatila nappaa itselleen sijan seitsemän: 1,4 miljoonaa hehtaaria. Samoihin lukemiin yltävät Innamincka, Wave Hilln ja Marion Downs.

Kannattaa ottaa huomioon, että kaikilla edellä mainituilla suurtiloilla on karjaa. Jos lista kerättäisiin ottamalla sille vain kasvinviljelytiloja, hehtaarilukemissa ei yllettäisi nautatilojen määriin.





Suomalaisella maatilalla ei päästä lähimainkaan samoihin hehtaari- tai eläinlukuihin kuin ulkomaisilla jättitiloilla. Keskimäärin suomalaisella tilalla on viitisenkymmentä hehtaaria peltoa.

Suomen suurin tila on vihtiläisellä Niko Ahlqvistilla, jolla on peltoa 1 400 hehtaaria.

Näin ollen suurimmillakin tiloilla päästään juuri ja juuri lukuun, jossa on neljä numeroa. Kauaksi siis jäädään kiinalaisista ja australialaisista jäteistä, joiden pinta-alat ovat miljoonia hehtaareja. Miljoonassa kun on seitsemän numeroa.

Ahlqvistin tiloja mahtuisi maailman seitsemänneksi suurimman tilan, australialaisen Home Valleyn maille tuhat. Puhumattakaan suurimmasta Mudanjiang City Mega Farmista, joka nielaisisi sisäänsä Ahlqvistin tilan maat ja päälle vielä yli 6 400 muun samankokoisen tilan maat.

EU-tasollakin pinta-alat jäävät kauas maailman huipuista. Keskimääräisellä EU-tilalla nimittäin on peltoa vaivaiset 16 hehtaaria. Kahdella kolmasosalla EU:n maatiloista on peltoa alle viisi hehtaaria.

Totuuden nimissä on kuitenkin muistettava mainita, että tuotantosuunta vaikuttaa tilan pinta-alaan. Moni pienistä tiloista on erikoistiloja, ja vielä useampi sijaitsee maassa, jossa maatalouden rakennemuutos on vasta alkuvaiheessaan.

Koon vaihtelu näkyy myös tuotantomäärissä: Yli sadan hehtaarin tiloja on EU-alueen tiloista vain kolme prosenttia. Ne kuitenkin tuottavat puolet unionin kokonaistuotannosta.

India Today: Top 10 biggest farms in the world

LandLantbruk: Tio megagårdar att drömma

Lue myös:

Historiallinen kynnys ylittyy: Maitotilojen keskikoko nousee tänä vuonna yli 40 lehmän

Valtaosa EU:n tiloista alle viisi hehtaaria – suurimmat tilat Luxemburgissa ja Ranskassa