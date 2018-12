Vuoden luetuimmat jutut: S-ryhmän broilerileikkeleet ihmetyttävät: Liha skandaaleissa rypevästä Brasiliasta – "Onhan se kiva kyykyttää suomalaista elintarvikeketjua"

Suomen Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina ihmettelee Twitterissä S-ryhmän Rainbow broilerileikkeleen alkuperää. Leikkeleeseen käytetty filee tuodaan Brasiliasta.

"Onhan se kiva kyykyttää suomalaista vastuullista elintarvikeketjua näillä private label -tuotteilla. Aika lyhyt on asiakkaan muisti kun brasilialainen lihateollisuus rypee edelleen erilaisissa kriiseissä jotka liittyvät lihan laatuun ja tuotantotapaan", Hamina tviittaa.

Brasilian liha-ala on kouristellut viime vuonna skandaaleissa. EU on tänä kesänä moittinut maan lihatarkastusten tasoa ja raportoinut useista brasilialaisista lihoista peräisin olevista salmonellatapauksista. Maan suurimpia siipikarjan tuottajia on laitettu EU:n mustalle listalle.

Salmonellaongelmat ovat jatkumoa viime vuoden kriisille, jossa lihaketjusta paljastui korruptiota ja vientiin oli hyväksytty paitsi salmonellaa, myös pilaantunutta lihaa sisältäviä eriä.

Viime vuonna kerrottiin myös, että Brasilian siipikarjatiloilla teetetään pakkotyötä. Työpäivistä venytetään jopa 20-tuntisia. Maa on maailman suurin siipikarjanlihan viejä.

Kuvasta on syntynyt vilkas keskustelu, johon osallistuu myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Hän ihmettelee, kuka oikeasti kysyy tällaista tuotetta, jonka tuotantotavasta emme varmuudella tiedä, kun meillä on saatavilla kotimainen brändituote?

Hamina vastaa, että aika moni kuluttaja jättäisi tuotteen ostamatta jos lihan alkuperä olisi kunnolla näkyvissä tuotteen kannessa.

S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu kommentoi ketjua puolustautumalla.

"Olemme pyytäneet tästä tuotteesta tarjouksia kotimaisella raaka-aineella. Valitettavasti emme ole saaneet vastauksia."

Hän vakuuttaa, että jos vastaava tuote saataisiin S-ryhmän Kotimaista-merkin alle, Rainbow-tuotteet lopetettaisiin.

"Käytömme Rainbow:ta silloin kun reseptiikka ei mahdollista Hyvää Suomesta merkkiä. Kotimaista-tuote tehdään aina kun se on mahdollista."

