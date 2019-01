Afrikkalainen sikarutto uhkaa Taiwania – rantaan huuhtoutui tautiin kuolleen sian ruho

Taiwaniin kuuluvan Kinmen saaren rannalta löydettiin jouluun lopussa afrikkalaiseen sikaruttoon (ASF) kuolleen sian ruho.

Taiwanin maatalousviranomaisten mukaan ruho on ajautunut Kinmenille Kiinasta, missä sikatauti jatkaa leviämistään. Viranomaiset kertovat tutkimusten osoittaneen, että ruhosta löydetty ASF-virus on samaa kantaa kuin Kiinan epidemian aiheuttaja.

Kinmen sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Kiinan rannikosta. Saarella on 68 maatilaa, joilla on yhteensä 11 000 sikaa, PigProggres kertoo. Näissä sioissa ASF:ää ei ole todettu. Tämä vahvistaa epäilyjä, että kuollut sika on kellunut Taiwaniin Kiinasta.

Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen kehotti Kiinaa olemaan salaamatta AFS:ään liittyviä tietoja. Ing-wen sanoi Reutersin haastattelussa 4. päivä tammikuuta, ettei Kiinan hallitus ei ole koskaan noudattanut asiaan kuuluvia sopimuksia eikä ole antanut Taiwanille tarkkoja ja ajantasaisia tietoja epidemiasta.

Reutersin mukaan vuonna 2017 Taiwanissa oli 5,4 miljoonaa sikaa. Kiinassa sikoja on 700 miljoonaa.

