MTK:n asiantuntija: VTT:n rokotteen markkinat ulkomailla, eivät Suomessa

MT kertoi aiemmin keskiviikkona, että Teknologian tutkimuskeskus VTT toivoo eläinrokotteista vaihtoehtoa, jolla voitaisiin vähentää antibioottien liikakäyttöä lihantuotannossa.

MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala huomauttaa, että VTT:n kehitteillä olevalla rokotteella ei ole mitään tekemistä suomalaisten kanojen kanssa.

"Sen markkinat on ulkomailla. Meillä ei rokoteta", hän muistuttaa.

Suojala ennakoi, että suurimmat markkinat rokotteelle löytyvät kehitysmaista.

"He tarvitsevat sellaisia menetelmiä ja työkaluja, jotka eivät ole kalliita", Suojala perustelee.

Asiantuntijaeläinlääkäri muistuttaa, että ulkomailla ja erityisesti kehitysmaissa antibiootteja käytetään aivan eri tavalla Suomeen verrattuna. Suomessa broilereita ei ole lääkitty antibiooteilla vuoden 2009 jälkeen.

Rokotteen kehittäjät ovat perustelleet rokotteen kehittämisen niin, että se olisi vaihtoehto antibiooteille. Ajatus on Suojalan mukaan jo lähtökohtaisesti väärä. Rokote on varsinaisesti kehitetty salmonellaan ja muihin tautia aiheuttaviin suolistobakteereihin. Rokotteen tavoitteena on näiden mikrobien esiintyvyyden vähentäminen.

"Meillä ei ole missään vaiheessa käytetty salmonellan ennaltaehkäisyyn rokotteita", hän huomauttaa.

