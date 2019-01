Eläinoikeuspuolue esittää eläinperäisille tuotteille "kuolinkerrointa"

Eläinoikeuspuolue (EOP) on asettamassa ensimmäistä kertaa ehdokkaita kevään eduskuntavaaleissa, ja on julkaissut eduskuntavaaliohjelmansa. Sen kärkiteemat ovat: tulevaisuus on kasvituotannossa, jokaisella yksilöllä on itseisarvo ja kohti eettistä eläinsuhdetta.

Ehdokasasettelu jatkuu maaliskuun alkuun.

Tavoitteiden saavuttamiseksi puolue vaatii, että verotusjärjestelmä muutetaan suosimaan kasviperäisiä tuotteita, eläintuottajille luodaan eläintuotannon lopettamistuki ja lainojen anteeksiantamisen ohjelma.

Puolue esittää, että eläinperäisille elintarvikkeille säädetään haittavero eli niin sanottu lihavero. Siihen EOP haluaa mukaan moraalisen ulottuvuuden.

“Ei riitä, että tuotteita tultaisiin verottamaan ilmastopäästöt ja eläinten hyvinvointi huomioiden, vaan eläinten hengen vaatineiden tuotteiden hinnassa pitää näkyä eläinten kuolema. Tätä kutsumme kuolinkertoimeksi", puolue tiedottaa.

Kuolinkerroin voitaisiin toteuttaa niin, että eri eläinperäiset tuotteet jaettaisiin esimerkiksi kolmeen eri veroluokkaan. Korkeimpaan veroluokkaan kuuluisivat eläintuotannon alat, joissa kuolleisuus on suurinta ja lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen heikointa. Alempaan veroluokkaan voisi kuulua tuotteet, jotka sisältävät vain vähän eläinperäisiä aineita ja joissa eläinten hyvinvointi on todennettu, ohjelmatyöryhmän vastaava Tiina Ollila selventää.

Puolueella on lisäksi myös ympäristöteemoja. Se esittää myös muun muassa irtautumista fossiilisista energianlähteistä ja lentämisen rajoittamista. Puoleen tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin tästä linkistä.