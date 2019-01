Tuhannet karitsat odottavat teurasvuoroa – suman syynä pidetään varastojen täyttymistä naudanlihasta

Tuhannet karitsat odottavat parhaillaan teurasvuoroaan Suomen lammastiloilla. Liha ei ole liikkunut teurastamoilta tukkuihin toivotusti, ja teurasaikoja on jouduttu lykkäämään kuukausilla, kertovat tuottajat.

Syyksi arvellaan etenkin sitä, että nautoja pantiin syksyllä rehupulan vuoksi teuraaksi tavallista enemmän, ja pakkasvarastot täyttyivät nopeasti.

Moni lammastila on huolissaan, riittävätkö rehut ja lampolan tila, kun kevään karitsat alkavat syntyä.





Savonlinnalaisen Simo Havian lampolassa ei toistaiseksi ole ahdasta, vaikka teuraaksi lähtöä odottaa noin 120 karitsaa.

"Vielä ei ole tietoa, milloin ne lähtevät. Oletan, että pääsiäiseksi viimeistään. Siihen asti ne mahtuvat odottamaan, toivottavasti pidempään ei tarvitse."

Isäntä reagoi karitsanlihan huonoon markkinatilanteeseen jo syksyllä ja päätti astuttaa uuhia tavallista vähemmän ja myöhemmin.

Pässi laitetaan uuhilaumaan vasta helmikuussa, jolloin karitsoja on odotettavissa kesän lopulla. Tarkoitus on siirtyä rytmiin, jossa osa tilan 150 suomenlammasuuhesta karitsoi jatkossakin kesällä. Näin teuraita on myytäväksi ruuhka-ajan ulkopuolella.

"Kokeillut kesäkaritsoinnit ovat olleet helppoja ja karitsat kasvaneet hyvin."





Astutettavia on nyt noin puolet tavallisesta, mikä mahdollistaa lampurille ajankohtaista isyysloman ja vanhempainvapaan pitoa.

"Lisäksi ratkaisuun vaikutti teuraiden huonontunut kysyntä ja hinta."

Teuraat on ilmoitettu välitettäväksi Pohjanmaan lammasosuuskunnan kautta, johon Havia liittyi viime syksynä. Myös tällä ratkaisulla on tavoitteena vähentää työmäärää ja jättää enemmän aikaa perheelle. Samalla suoramyynti jäi tauolle.

Osuuskuntaan liittyminen oli myös periaatteellinen ratkaisu. Havia toivoo lampurien yhteenliittymän kehittyvän tuottajaorganisaatioksi ja tuotannon selkeäksi sopimustuotannoksi.

"Että teuraille olisi osoite jo silloin, kun pässi lasketaan laumaan. Koko ketju olisi rakennettava paremmin lampurien omiin käsiin."