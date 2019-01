Kotimaisten kotisirkkojen kakasta valmistetaan lannoitetta kasveille

Sirkkaruoka on jo tuttu juttu. Nyt markkinoilla on myös sirkkalantaa, jolla ravitaan kasveja. Sirkkalantalannoitetta valmistaa ja myy ensimmäisenä EU:ssa euralainen Biolan.

Sirkkalannan tie ideasta valmiiksi tuotteeksi kesti noin vuoden, kertoo tuotepäällikkö Tuomas Pelto-Huikko Biolanin tuotekehityksestä.

Matkan varrella on tehty tiivisti yhteistyötä viranomaisten kanssa, koska kyseessä on uusi lannoiteraaka-aine. EU:lla ei ole yhtenäisiä vaatimuksia sirkkatuotannon sivuvirtojen käsittelylle, joten Elintarviketurvallisuusvirasto (1.1.2019 alkaen osa Ruokavirastoa) laati kansallisen ohjeen. Se perustuu tuotantoeläinten lannan käsittelyn vaatimuksiin, Pelto-Huikko kertoo.

Hyönteisten myynti ihmisravinnoksi sallittiin Suomessa viime vuoden alussa.









Biolan valmistaa sirkkalannoitetta Eurassa. Lanta tulee kotisirkkoja elintarvikekäyttöön kasvattavalta Siikosen tilalta Tammelasta. Siellä kasvatetaan noin 1,2 miljoonaa kotisirkkaa vuodessa.

Ennen kuin lanta tulee Euraan, se pakastetaan tilalla. Näin mukana ei tule aikuisia sirkkoja tai sirkan muita kehitysasteita.

Sirkkalanta, kuten kaikki muukin lannoitteeksi käytettävä lanta, kuumennetaan vähintään tunnin ajan yli 70 asteen lämpötilassa. Kuumentamisen jälkeen lanta jauhetaan.









Sirkkalannoitteen erikoisuus on sen sisältämä kitiini, jota on sirkkojen kuorissa. Kitiini kiihdyttää kasvin kasvua eli toimii niin sanottuna biostimulanttina. Tästä on näyttöä maista, joissa käytetään äyriäisten kuoria sisältäviä lannoitteita, Pelto-Huikko kertoo.

"Kitiini tekee kasveista terveitä ja voimakkaita, mikä lisää niiden vastustuskykyä erilaisia stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaan. Torjunta-aine kitiini ei ole."

Ravinnepitoisuudeltaan sirkkalantalannoite on yhtä hyvää kuin muustakin lannasta valmistetut lannoitteet. Se sisältää muun muassa typpeä saman verran kuin kananlanta, Peltto-Huikko kertoo.

Uusi lannoite sopii yrteille, taimille ja kukille.