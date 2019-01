Eivätkö viljelijät ja poliitikot osaa myöntää virheitään? Susanna Koski: "Harjoitettu maatalouspolitiikka on edelleen tabu"

Kansanedustaja Susanna Koski (kok.) peräänkuuluttaa kolumnissaan menneiden vuosien maatalouspolitiikan "ruumiinavausta". Kosken mielestä tämän vaatimuksen tärkeyttä alleviivaa myös Ahlmanin koulun säätiön toimitusjohtajan, maanviljelijä Timo Jaakkolan haastattelu MT (5.1.), jossa Jaakkola kritisoi seuraavasti.

”Lähtökohtana tuntuu olevan, että maatalouspolitiikka on ollut oikeaa, maatiloilla on toimittu ammattitaitoisesti, laadukas neuvonta on ohjannut oikeisiin ratkaisuihin, tutkimus on tuottanut kilpailukykyä tukevaa tietoa ja elintarviketeollisuus ollut innovatiivista kotimaassa ja maailmalla. Vain markkinat ja niitä edustava kauppa ovat väärässä”, Jaakkola latasi kritiikissään.

Kosken mielestä harjoitettu maatalouspolitiikka on edelleen tabu tai vähintään kiusallinen aihe.

"Kriittinen keskustelu ei vielä ole mahdollista ilman, että vain sen ääripäät jäävät huutelemaan toisilleen, eikä ainuttakaan uutta ideaa tai ajatuksellista havahtumista voi syntyä. Yleensä siksi, että kyse on populistista heitoista eikä dialektiikkaa muodostu."

"Maatalouden alkutuotannon kannattavuuden parantamisen tärkeydestä vallitsee herttainen yksimielisyys. Eikö silloin olisi luonnollista arvioida toimintatapoja myös koko viljelijöitä palvelevassa ketjussa? Tukevatko maatalouden alkutuotannon ympärillä rakennetut toiminnot elinkeinotoimintaa vai jotain muuta?"

Itsearvioinnista ja itsekritiikistä pitäisi innostua ketjun lisäksi alan koko hallinnon kuin etujärjestöjenkin, Koski painottaa.

"Tämän onnistumista mittaa tammikuussa valmistuva ja odotettu Karhisen loppuraportti siitä, mistä löytyy 500 miljoonaa euron lisäys maatalouden yrittäjätuloon."

