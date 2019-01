Valiolainen osuuskunta ItäMaito luopuu Liperin Myllyn liiketoiminnasta ja etsii jatkajaa

Osuuskunta ItäMaito on luopumassa Liperin myllyliiketoiminnasta syksyyn 2019 mennessä, ja hakee toiminnalle jatkajaa. Tavoitteena on vahvasti, että toiminta jatkuu.

"Liperin Mylly on brändi, jolla on omat tuotteet ja pitkät asiakassuhteet niin raaka-ainehankinnassa kuin myyntipuolella. Näen myllylle taloudellisia onnistumisen mahdollisuuksia jatkossakin. Tässä on mahdollisuus elintarvikealan yrittämiseen valmiilta pohjalta", ItäMaidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen sanoo.

Liperin Mylly valmistaa elintarvikejauhoja ja rehuja. Jauhoja se toimittaa noin 30 leipomoon ja vähittäiskauppoihin valtakunnallisesti. Työntekijöitä on Lukkarisen mukaan 5-6.

Liperin Mylly on viimeinen jäljellä oleva meijerin omistama mylly. Se on perustettu 1906, aikana, jolloin jokaisella meijerillä oli oma mylly, Lukkarinen kertoo.

Ensimmäisenä asian uutisoi sanomalehti Karjalainen.





Osuuskunta ItäMaito ja Osuuskunta Maitosuomi yhdistyvät 1.9.2019 Osuuskunta Maitosuomeksi. Tämä ei kuitenkaan Lukkarisen mukaan ole syy myllytoiminnasta luopumiseen.

"Kyse on ItäMaidon omasta linjauksesta. Maito ja siihen liittyvä liiketoiminta on meille tärkeintä, eikä mylly liity ydinliiketoimintaamme", Lukkarinen kertoo.

Hän uskoo, että mylly voisi jopa olla paremmissa käsissä yrittäjällä, joka keskittyisi vain siihen.

Tarkemmat siirtymään liittyvät yksityiskohdat selkenevät, kun uusi yrittäjä löytyy ja tämän kanssa päästään neuvottelemaan. "Halusimme tuoda asian ajoissa julki, jotta sopivia kandidaatteja toiminnan jatkajaksi löytyisi."

Keskeinen kumppani jatkajan löytämisessä on Liperin kunnan kehittämisyhtiö Lipertek, johon yrityksestä kiinnostuneiden kannattaa olla suoraan yhteydessä. Tavoitteena on selkeä ja sujuva vaihdos niin sanotusti liikkuvassa junassa. Syksy olisi siihen Lukkarisen mukaan paras ajankohta.

"Myllyalalla uusi vuosi alkaa syksystä. Silloin alkaa viljan osto, varastot ovat pienimmillään ja selviää viljan laatu sekä hinta", hän listaa.

Kiinnostusta myllyyn on jo Lukkarisen mukaan virinnyt, mutta kaikki on vielä avoinna.





ItäMaito vakuuttaa, että nykyisten asiakkaiden palvelemisesta pidetään huolta niin elintarvikejauhojen kuin luomurehujenkin osalta.

Liperin Myllyn rehunvalmistuslinjastolla on tehty viimevuodet luomurehuja valtakunnalliseen jakeluun yhteistyösopimuksella Raisioagron, nykyisen Landmännen Feed Oy:n, kanssa.

”Landmännen Feed Oy on jatkossakin mukana luomurehumarkkinoilla. Luomurehujen valmistuksen jatko selviää alkuvuoden aikana”, toteaa Landmännen Feed Oy:n toimitusjohtaja Mikko Korhonen tiedotteessa.