Eläinaktivistit merkitsivät aussitilat nettikartalle – tavoite saada ihmiset kuvaamaan tilojen käytäntöjä

Australiassa lihateollisuutta edustava The Autralian Meat Industry (AMIC) -järjestö vaatii paikallista eläinaktivistiryhmää sulkemaan nettisivunsa. Syynä on Aussie Farms -ryhmän sivuillaan julkaisema kartta, johon on merkitty satojen australialaismaatilojen sekä -teurastamoiden sijainti.

Palveluun kannustetaan lataamaan tiloista ja teurastamoista otettuja kuvia ja videoita, jotka kertovat "eläinten hyväksikäytöstä".

Global Meat News -verkkolehden haastattelema AMIC:n toimitusjohtaja Patrick Hutchinson pitää ryhmän toimintaa "vastuuttomana ja yksityisyyttä loukkaavana". Erityisesti se vaarantaa turvallisen elintarviketuotannon Australiassa, hän korostaa ja muistuttaa teurastamoita ja tiloja sitovista puhtaus- ja terveysvaatimuksista.

Myös Australian maatalousministeri David Littleproud asettuu lehden haastattelussa tukemaan Hutchinsonin näkemystä. Hänen mukaansa ryhmittymän toiminnalla ei ole mitään tekemistä eläinten hyvinvoinnin edistämisen kanssa.

Aussie Farm -ryhmän puhemies Chris Delforce huomauttaa The Guardian -lehden haastattelussa, että heidän julkaisemansa tiedot on jo lähtökohtaisesti kerätty julkisista lähteistä. Oleellista on Delforcen mukaan kertoa kuluttajille, millaisissa oloissa heidän ostamansa liha on tuotettu ja käsitelty.

"Aktivisteilla ei ole mitään kiinnostusta näiden tuottajien koteja kohtaan."