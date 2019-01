EU-komissio vahvisti: yhdysvaltalaisista soijapavuista voidaan valmistaa biopolttoainetta EU:ssa

Euroopan komissio vahvisti tiistaina, että Yhdysvalloista tuodut soijapavut täyttävät biopolttoaineiden tekniset vaatimukset. Jatkossa niitä voidaan siis käyttää uusiutuvan energian raaka-aineena.

Taustalla on Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin viime heinäkuussa allekirjoittama yhteinen julistus, jolla EU sitoutui kasvattamaan yhdysvaltalaisten soijapapujen tuontia unioniin.

”Uusiutuva energia on Euroopan tulevaisuus, ja on tärkeää, että kaikki markkinoille saatetut biopolttoaineet kunnioittavat uusiutuvien energialähteidemme mukaisia ​​korkeita kestävyysstandardeja. Yhdysvallat on osoittanut olevansa valmis pelaamaan EU:n sääntöjen mukaisesti”, Euroopan komissio tiedottaa.

Yhdysvaltalaisten soijapapujen osuus EU:n soijapapujen tuonnista on tällä hetkellä 75 prosenttia. Maa on ohittanut Brasilian, joka on aiemmin ollut unionin soijapapujen merkittävin alkuperämaa.

Brasilialaisten soijapapujen vienti on kääntynyt yhä enemmän Kiinaan Euroopan sijasta, koska Kiina määräsi vastatulleja yhdysvaltalaisille soijapavuille. Sen seurauksena yhdysvaltalaisten soijapapujen ja -rouheiden hinnat ovat nyt matalalla, mikä on lisännyt eurooppalaista tuontia.

EU:n tuoreimpien lukujen mukaan tuonti Yhdysvalloista on lisääntynyt 112 prosenttia viime vuoden heinäkuusta joulukuuhun.

