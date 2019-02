Uusi halpuutuskierros yllätti S-ryhmän kanssa maatilavalmennukseen lähteneen ProAgrian: "Totta kai tuntuu hämmentävältä"

"Totta kai tuntuu hämmentävältä, jos S-ryhmä jatkoi saman tien halpuuttamistaan. Itse en ole vielä asiasta kuullut, mutta hyvä kun kerroit", toteaa toimitusjohtaja Ari Toivonen ProAgria Etelä-Suomesta perjantaina aamulla.

S-ryhmä järjesti reilu viikko sitten tiedotustilaisuuden, jonka ydin oli ruokaketjun kilpailukyvyn parantaminen perustettavalla ruokarahastolla. ProAgria Etelä-Suomi puolestaan lähtee S-ryhmän tuella järjestämään tuottajille suunnattuja tulevaisuusvalmennuksia.

Torstaina kauppaketju kertoi uudesta halpuutuskierroksesta, joka koskee Prismoja ja S-marketeja, mutta ei Saleja. Halpuutettuja tuotteita on viitisenkymmentä.

Toivosen mukaan koulutusten valmistelu on vasta alkanut ja tarkoitus on saada ryhmät pystyyn maaliskuussa. Jonkin verran kyselyitä on tullut.

ProAgria on saanut kritiikkiä osallistumisesta S-ryhmän kanssa suunniteltuun tilavalmennukseen, mutta kolikolla on myös kääntöpuoli. "Mitä jos olisimme kääntäneet selkämme tarjoukselle ja ilmaisseet, ettemme ole kiinnostuneita."

Toivosen mukaan ProAgria pyrkii toimimaan linkkinä tuottajan ja tuotteita ostavien välillä ja avaamaan taloustietoja kummallekin.

Hän näkee yhteistyössä mahdollisuuksia. Kauppa voi tuoda mukaan tietämystään kuluttajien toiveista ja keinoista, jolla tuotteita saadaan kaupan hyllyyn.

Hankkeessa korostuu tilan johtaminen ja johtamisen kautta se, mitä tiloilla kannattaa tehdä, Toivonen linjaa. Vastaavia hankkeita on menossa ja tehty ennenkin, mutta ei ehkä näin kattavaa.

Yhteistyöstä sovittiin ProAgria Keskusten liiton kanssa, ja Etelä-Suomi valikoitui mukaan, koska alueen maatalous on monipuolista, kuin Suomi pienoiskoossa, Toivonen kertoo.