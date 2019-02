Eläinten terveys ry: Navettaan kissa sopii, avoimeen rehuvarastoon ei

Olennainen osa työkissojen pitoa on niiden leikkauttaminen, jotta populaatio pysyy hallinnassa. Sopiva määrä maatilalle on mielestäni pari–kolme kissaa, arvioi Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho. Pahimmillaan hän on nähnyt tilalla noin 50 kissaa.

"Osa kissaparoista kärsi jo selvästi sukusiitoksen haitoista."

Ruohon arvion mukaan suurimmalla osalla nautatiloista on kissoja. "Sikaloissa harvoin, munintakanaloissa joskus, broilerikasvattamoissa ei koskaan."





Leikatut kissat ovat Ruohon linjauksen mukaan haittaeläinten torjujina "ok", mutta maitohuoneeseen ja suojaamattomaan rehuvarastoon niillä ei pitäisi olla asiaa.

Sikaloihin ja siipikarjatiloihin, joissa on käytössä tautisulku, Ruoho ei myöskään kissoja päästäisi.

"Ne eivät osaa käyttää tautisulkua kuten ihminen. Ne voivat kuljettaa tassuissaan monenlaisia tartuntoja."

Ruoho muistuttaa myös, että sika- ja siipikarjarakennukset pitäisi tehdä niin tiiviiksi, ettei niihin pääse haittaeläimiä sisään. Silloin kissoille ei olisi tarvetta.

Esimerkiksi nautatiloilla tilanne on erilainen. Eläintila ei yleensä ole yhtä suljettu. Sinne kuljetetaan usein rehua koneilla, joilla ajetaan ulkona. Kissojen liikkumista on lähes mahdotonta estää, ja myös haittaeläimet pääsevät sisään helpommin.





Tautiriskin pienentämiseksi on tärkeää, että rehut sekä rehuvilja on suojattu niin, etteivät kissat pääse ulostamaan niihin.

Pahimmillaan viljan sekaan tehty uloste voi jauhatuksen läpi appeen sekaan päätyessään levittää tarttuvaa tautia hyvin tehokkaasti. Kissa itse on voinut saada tartunnan syömästään jyrsijästä.

Ruokintapöydälle rehuihin ulostamista voi torjua hiekkalaatikolla, jota kissat opetetaan käyttämään. Sopiva paikka sille on esimerkiksi toimisto, ei maitohuone, Ruoho neuvoo.





Yksi kissojen välityksellä mahdollisesti kulkeutuvista taudeista on salmonella. Sitä todettiin viime vuonna Suomessa 29 nautatilalla.

Kissat ovat Ruohon mukaan harvoin syy tartuntaan, mutta ne voivat levittää bakteereja eläinten välillä ja eläimistä ihmisiin.

Samoin voi levitä esimerkiksi suolistobakteeri EHEC. Kissat kantavat yleisesti myös toksoplasmaa, joka voi aiheuttaa keskenmenoja tai vahinkoa syntyvälle lapselle. Ihminen voi sairastua siihen paitsi eläinkontaktin, myös kypsentämättömän lihan kautta.

Mikäli tilojen välimatka on lyhyt, kissat voivat levittää tauteja myös tilalta toiselle. Esimerkiksi pälvisilsa voi kulkea kissassa, vaikka se ei itse oireile.

"Kissoilla pitäisi olla ruokaa ja hyvä olla, jotta ne pysyisivät kotonaan."