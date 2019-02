Luke: Monet tuottajahinnat nousivat viime vuonna – eniten kallistuivat viljat

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen tilaston mukaan viljojen, lihan ja kananmunien tuottajahinnat nousivat viime vuonna.

Viljelijälle maksettiin viime vuonna peruslaatuisesta leipävehnästä keskimäärin 194 euroa tonnilta, mikä on 24 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rehuohran keskimääräinen perushinta vuonna 2018 oli 172 euroa tonnilta, mikä on 32 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rukiin tuottajahinta oli keskimäärin 181 euroa tonnilta eli 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kauralla vastaava perushinta oli 178 euroa tonnilta, mikä on 32 prosenttia edellisvuotta enemmän.

"Viljojen tuottajahintojen nousu painottui loppuvuoteen 2018 niin, että kuukausittain kerättävät hinnat nousivat viljalajista riippuen viiden tai kuuden vuoden takaiselle tasolle", yliaktuaari Sirpa Karppinen Lukesta sanoo tiedotteessa.

Teurastamot maksoivat tuottajille sonninlihasta viime vuonna keskimäärin 3,50 euroa kilolta. Lihasiasta maksettiin 1,55 euroa kilolta. Molemmat hinnat ovat kolme prosenttia edellisvuotta korkeampia. Myös broilerinlihan tuottajahinta nousi kahdella prosentilla 1,32 euroon kilolta.

Karitsanlihasta maksettiin tuottajalle vuositasolla keskimäärin 3,78 euroa kilolta, mikä on kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän.





Meijerit maksoivat maidontuottajille vuonna 2018 keskimäärin 38,45 senttiä maitolitralta, eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Hinta ei sisällä jälkitiliä eikä maidon tuotantotukea, sillä tiedot tuottajille maksetuista jälkitileistä kerätään meijereiltä vasta tämän vuoden maalis-huhtikuussa.

Ruokaperunan vuositason keskimääräinen tuottajahinta oli 0,19 euroa kilolta, mikä on hieman edellisvuotta enemmän.

Tuottaja sai ulkokanojen munista keskimäärin 1,38 euroa kilolta, ja lattiakanojen munista 1,09 euroa kilolta. Virikehäkkikanojen munista rahaa tuli tuottajalle 0,89 euroa kilolta. Luomukananmunista maksettiin 2,67 euroa kilolta.

A-luokan kananmunien keskimääräinen tuottajahinta vuonna 2018 oli 1,09 euroa kilolta. Hinta on noussut edellisestä vuodesta seitsemällä prosentilla.

Tuottajahinta on viljelijän maataloustuotteesta saama hinta ilman arvonlisäveroa. Tiedot tuottajahinnoista perustuvat ensimmäisille ostajille eli meijereille, teurastamoille, maatalouskaupalle, viljaa käyttävälle teollisuudelle sekä kananmuna- ja perunapakkaamoille tehtyihin kyselyihin.