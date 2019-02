Tutkinta päätökseen: HKScanin eläinkuljetusta koskevan somepäivityksen tekijää epäillään törkeästä kunnianloukkauksesta – tapaus siirtyi syyttäjälle

Poliisi on saanut päätökseen HKScanin eläinkuljetusta koskevan sosiaalisen median päivityksen tutkinnan. Päivitystä on tutkittu törkeänä kunnianloukkauksena.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tomi Repo Hämeen poliisilaitokselta kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan alkuviikon aikana.

Repo ei suostu paljastamaan, miten törkeästä kunnianloukkauksesta epäilty nainen on perustellut tekoaan.

"On mahdollista, että syyttäjä haluaa vielä lisätutkintaa, joten sitä ei lähdetä tässä vaiheessa avaamaan", hän perustelee.

Rikoskomisario vaikenee myös siitä, kuka rikosilmoituksen on tehnyt. Hän suostuu sanomaan, että ilmoituksen teki yksityishenkilö.

"Lähtökohtaisesti nämä kunnianloukkausasiat kohdistuvat yksityisiin ihmisiin", hän muistuttaa.





Törkeänä kunnianloukkauksena tapausta on tutkittu Revon mukaan esimerkiksi siksi, että päivitys sai osakseen niin suurta huomiota.

"On se tottakai selvä, että jos joku asia saa valtakunnallista huomiota, se on aivan eri tasolla kuin sellainen tapaus, joka on vain muutaman ihmisen tiedossa", Repo sanoo.

Usein kunnianloukkaustapaukset ovat Revon mukaan sellaisia, että niistä tietää ehkä vain kaksi tai kolme ihmistä. Siinä mielessä kyseessä on siis poikkeuksellinen tapaus.

Repo muistuttaa, että syyttäjä tekee lopullisen päätöksen siitä, nostetaanko tapauksessa syyte.

Lokakuussa julkaistussa Facebook-päivityksessään törkeästä kunnianloukkauksesta epäilty nainen kertoi, että hän seurasi HKScanin Forssan tehtaan lastauslaiturilla sikojen purkua täysperävaunurekasta koiralenkkinsä aikana.

"Rekasta kuuluva miehen ja sikojen huuto ylitti kuulokynnyksen äänikirjasta huolimatta. Mies huusi ja karjui, muttei läheskään niin lujaa, kuin hänen ajolevyllään mäiskimät siat", hän kirjoitti.

Lue lisää:

Poliisi: HK Scanin eläinkuljetuksessa ei epäillä rikosta – somepäivitystä tutkitaan törkeänä kunnianloukkauksena

Poliisi tutkii HK Scanin Forssan tehtaan eläinkuljetuksen

Lenkkeilijä kuuli kovia ääniä HK Scanin tehtaan lastauslaiturilta – HK Scan: "Sikojen purkutilanteessa on toimittu asianmukaisesti"