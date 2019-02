Peltopilkin maailmanmestaruuskisoissa saalis voi yllättää – pääpalkintona henkilöauto

Lappeenrannassa järjestetään 16. helmikuuta tiettävästi maailman ensimmäiset Peltopilkin MM-kisat.

Tapahtuma on paikallisen leppoisan moottoripyöräkerho Bunker's bikersin vastaus muun muassa Eukon kannon, suopotkupallon ja kännykän heiton vastaaviin kilpailuihin. Tiettävästi Peltopilkin maailman mestaruudesta ei ole kisattu missään muualla.

Osallistujia kehotetaan varustautumaan kuin oikeaan pilkkikisaan. "Pelto syönnillään", lupaa tapahtuman mainos. Saaliiksi Harjun maatilan pellolta saattaa tulla jopa kalaa, mutta pilkkiin voi tarttua myös muuta yllättävää. "Kilpailijat ohjeistetaan alueelle tullessa", lupaa Tanja Niemimuukko.

Tapahtuma on Niemimuukon mukaan herättänyt paljon kiinnostusta, hymyjä ja tietysti kysymyksiä. Parhaiten kisan luonne selviää osallistumalla. "Kilpailun aikana alueella saattaa tapahtua muutakin yllättävää", järjestäjät vihjaavat.

Pääpalkintona on henkilöauto, ja myös muita hyviä palkintoja on luvassa, sillä mukana on laaja joukko sponsoreita. Osallistuminen maksaa 15 euroa, jolla katetaan tapahtuman järjestelykuluja. Ennakkoon ilmoittautuminen on edullisempaa.

Peltopilkissä voi viettää ulkoilupäivää koko perheen voimin. Alueella on myös muun muassa pulkkamäki, makkaran paistoa ja moottorikelkka-ajelutusta.

Ensimmäistä kertaa järjestettävään tapahtumaan odotetaan muutamaa sataa osallistujaa, mutta kapasiteettia on peräti tuhanteen. "Haluamme tehdä tästä perinteen", Niemimuukko linjaa.

Seuraavana viikonloppuna samalla alueella on tarkoitus vielä järjestää hyväntekeväisyyspilkki, jonka kohderyhmänä olisivat muun muassa vähävaraiset perheet. "Haluamme tehdä perheille mukavan ulkoilupäivän, jossa jokainen myös voittaa jotakin", Niemimuukko sanoo.

Lisää tietoa peltopilkistä löytyy tapahtuman verkkosivuilta.