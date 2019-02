Australian tulvat veivät jopa puoli miljoonaa nautaa

Koillis-Australiaa koetelleissa rajuissa tulvissa on alustavien tietojen mukaan kuollut jopa puoli miljoonaa nautaa. Viranomaisten mukaan tulvissa on menehtynyt keskiviikon tietojen mukaan kolme ihmistä ja yhtä etsitään.

The Guardian -verkkolehden mukaan Carpenterian lahden ympäristössä laiduntaa puolitoista miljoonaa nautaa, josta kolmanneksen arvellaan kuolleen tulvien takia.

Verkkolehdessä on videokuvaa Julia Creekistä Queenslandin koillisosasta. Kuvissa näkyy satoja kuolleita nautoja.

The Guardianin mukaan karjankasvattajat yrittävät pelastaa vielä hengissä olevia eläimiä. Ne ovat taistelleet päiviä mudassa ja ovat heikkoja.

Verkkosivusto news.au.comin mukaan tulva-alueen asukkaita varoitetaan villieläimistä kuten krokotiileistä ja käärmeistä, jotka ovat paenneet tulvia asutuille alueille, myös kaupunkeihin. Samoin tarttuvien tautien leviämistä pelätään.

Sademäärät ovat olleet valtaisia. Alueen keskuksessa Townsvillessä on satanut jo yli metri helmikuussa ja joissain paikoissa vettä on tullut jopa puolitoista metriä. Pahimmilla yhdessä päivässä vettä on kertynyt 42 senttiä.

Rankkasateet eivät ole olleet ainoa vitsaus alueella. Lähes viisi vuotta kestäneen kuivuuden takia karjaa jouduttiin teurastamaan poikkeuksellisen paljon joulukuussa.

The Guardianin sivuilla on videokuvaa katastrofissa kuolleista eläimistä.

Karjankasvattajat taistelevat aikaa vastaan pelastaakseen edes osan eläimistä.

News.au.com verkkosivuilla kerrotaan kasvattajien tilanteesta.

Jacqueline Curley julkaisi Facebook-sivuillaan yli 70 valokuvaa katastrofista.