EU-parlamentti vaatii: pitkistä eläinkuljetuksista luovuttava

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat EU:n jäsenmailta tehokkaampaa valvontaa eläinten kuljetuksissa.

Vuosittain useita miljoonia eläimiä kuljetetaan sekä EU:n sisällä että unionin ulkopuolisiin maihin.

Eläinkuljetuksista on tehty asetus vuonna 2005. Se ei europarlamentin enemmistön mukaan ole kuitenkaan nykyisellään riittävä. Useissa kuljetustapauksissa vettä, ravintoa ja tilaa ei ole riittävästi saatavilla eikä lepotaukoja pidetä matkalla tarvittavaa määrää, mepit perustelevat.

Europarlamentin mukaan jäsenmaiden olisikin käytettävä valvonnassa uusia tekniikoita eläinten olojen kohentamiseksi. Niillä voitaisiin saada selvyys matkojen kestosta ja kulkureiteistä.

Jos valvonta ei parantuisi, jäsenmaiden viranomaiset voisivat jäädyttää kuljettajien lisenssejä tai kuljetuskalustoa.

Samalla elävien eläinten vienti kiellettäisiin sellaisiin kolmansiin maihin, joissa EU-tason eläinten hyvinvointivaatimukset eivät täyty.

Päätöslauselma hyväksyttiin torstaina parlamentin täysistunnossa äänin 411 ääntä puolesta, 43 vastaan ja 110 tyhjää.

"Pitkät eläinkuljetukset aiheuttavat eläimille monenlaista kärsimystä, kuten nälkää, janoa ja kuumuutta. Osa eläimistä jopa kuolee raskaan matkan aikana. SEY on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa yhdessä muiden eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kanssa muun muassa keräämällä allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaadittiin pitkistä eläinkuljetuksista luopumista. On hienoa nähdä, että EU-kansalaisten ääni on kuultu", SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja eläinlääkäri Kati Pulli sanoo tiedotteessa.

