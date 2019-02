Harri Asmala menetti tulipalossa noin 300 porsasta: "Eiköhän se tästä"

Merikarvialainen sikatilallinen Harri Asmala menetti sunnuntaina iltapäivällä syttyneessä sikalarakennuksen tulipalossa noin 300 porsasta.

Asmala kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että vielä puoli yhdentoista aikaan sunnuntaina aamupäivällä kaikki oli hyvin, kun hän kävi tarkistamassa eläinten voinnin. Tuosta hetkestä ei mennyt kauakaan siihen, että Asmala joutui soittamaan paikalle palokunnan, sillä hälytys palosta tuli pelastuslaitokselle puoli kahden aikaan.

"Käytännössä meni viisi tuntia siitä, kun olin käynyt itse sisällä, ja koko rakennus oli tuhoutunut", sikatilallinen kertaa sunnuntain ikäviä tapahtumia.

Vaikka varmuutta palon syttymissyystä ei ainakaan vielä ole saatu, on Asmalalla oma vahva arvionsa siitä, mistä palo on saanut alkunsa. Hänen mukaansa kyseessä on ollut sähköpalo, joka on luultavasti saanut alkunsa joko valaisimista tai ilmastoinnin ohjauskeskuksesta.

"Muuta mahdollista palon lähdettä osastossa ei ollut", hän sanoo.

Asmala huomauttaa, että eläimien pelastaminen ei olisi käytännössä ollut mahdollista, sillä palo levisi niin nopeasti, eikä tottumattomia porsaita oltaisi saatu sikalasta ulkoilmaan.





Tulipalo vei kaikkiaan noin 20 prosenttia Asmalan sikatilan eläimistä. Näin ollen tilan tuotanto jatkuu, vaikkakaan ei aivan ennallaan.

"Nyt turvataan noiden nykyisten eläimien hoitaminen", Asmala sanoo.

Se, rakennetaanko palaneen sikalarakennuksen tilalle uutta rakennusta, ratkeaa Asmalan mukaan vasta tulevaisuudessa. Lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat muun muassa vakuutusyhtiön ja teurastamon näkemykset.

"Eiköhän se tästä. Näin se ainakin pitää aina toivoa", hän pohtii tulevaisuutta.

Tällä hetkellä Asmalalle on vielä epäselvää, miten paljon hän saa korvauksia vakuutusyhtiöltä, sillä tuhojen laajuus ei ole vielä täysin selvinnyt.

