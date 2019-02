Osuustoiminta-lehti: Viro ohitti Suomen viljanviennissä

Modernit osuuskunnat alkoivat Virossa vahvistua maito- ja vilja-alalla vasta 2000-luvulla.

”Virossa päästiin varsin nopeasti neuvostoaikana toimineiden sovhoosien rasitteista eroon. Maa onkin noussut lyhyessä ajassa viljan nettotuojasta selkeäksi nettoviejäksi. Viljanviennin määrässä Viro on jo ohittanut Suomen”, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Csaba Jansik huomenna ilmestyvässä Osuustoiminta-lehdessä.

Viron kilpailuedut ovat suuret tilat, pienet etäisyydet ja hyvin toimiva satamainfrastruktuuri. Vienti tapahtuu markkinaehtoisesti osuuskunnan ja yritysten voimin.

Jansikin tutkimuskohteena Virossa oli maan suurin viljaosuuskunta Kevili, joka on perustettu vuonna 2005.

”Kyseessä on luonteeltaan ’klubimainen’ osuuskunta, johon kuuluminen on etuoikeus. Liittymisellä on tiukat ehdot ja jäseneksi pääsevät vain parhaat.”

Tällä hetkellä Keviliin kuuluu 150 jäsentä, joilla on viljelyksessä 84 000 hehtaaria, mikä on noin 13,5 prosenttia Viron peltokasvien viljelyalasta.

Osuuskunnan terminaalien yhteydessä toimivat kuivurit pystyvät kuivaamaan 75 tonnia viljaa tunnissa. Terminaalit pystyvät vastaanottamaan viljaa 400 tonnia eli noin 16 rekkalastia tunnissa.