Brexitin määräpäivä häämöttää – tästä syystä eron lopputulos on Britannian lammastiloille elämän ja kuoleman kysymys

Sopimuksettomalla brexitillä voi olla valtavia vaikutuksia lammastilallisille.

Britannia on maailman kolmanneksi suurin lampaanlihan viejä. Lammastilalle brexitin lopputulos on elämän ja kuoleman kysymys:

Talouslehti Bloombergin haastattelema viljelijä Alan Hutton maan eteläosissa aikoo teurastuttaa 150-päisen uuhilaumansa, jos sopimusta ei saada aikaan. "Uuhille ei ole kysyntää seuraavalle vuodelle. Lammassektori kutistuu todennäköisesti huomattavasti."

Lampaankasvatuksella on Britanniassa pitkät perinteet ja sunnuntaipaisti minttukastikkeineen on alueella perinteistä ruokaa.

Noin kolmannes tuotetusta lihasta menee kuitenkin vientiin ja siitä lähes kaikki EU-alueelle, erityisesti Ranskaan ja Saksaan.

Sopimukseton brexit voisi tuoda lampaanlihalle jopa 48 prosentin tullin. Ylituotanto taas romahduttaisi paikalliset hinnat. Lampaanlihan hinta putoaisi jopa 30 prosentilla, arvioi brittiläinen maatalouden kehittämiskeskus AHDB.

Sopimuksen takaraja koittaa 29. maaliskuuta.

EU:lle etsitään todennäköisesti myös vaihtoehtoja. Uusia vientimarkkinoita voisi löytyä esimerkiksi Kiinasta, arvioi Bloombergille tutkija Blake Holgate Rabobankista.

Osan viljelijöistä on vaikea vaihtaa lampaankasvatusta mihinkään muuhun. Erityisen haastava tilanne on Walesin nummilla: maaperä on köyhää esimerkiksi erikoiskasvien viljelyyn. Yli puolet Britannian maatalousmaasta on vain laidunnukseen soveltuvaa, kertoo paikallinen lammasyhdistys.