MTK:n tuoreessa Maaltavastaaja-podcastissa viime hetken vinkit maatilan verosuunnitteluun

Energiaveron palautusta pitää hakea helmikuun loppuun mennessä. Tänä vuonna viimeiseen hakupäivään on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, muistuttaa MTK:n verojohtaja Timo Sipilä.

"Veroilmoituksen myöhästymisestä selviää sanktiolla, mutta energiaveronpalautuksen myöhästyessä menettää koko sen pääoman. Siinä määräaika on ihan absoluuttinen."

Erityisen iso merkitys ajoissa hakemisella on tänä vuonna, sillä viime vuodelta palautus maksetaan korotettuna. Energiaveron palautuksen yhteydessä on jaossa 20 miljoonan euron lisäraha, joka on osa Sipilän hallituksen viime syksynä päättämää kriisipakettia, MTK:n verojohtaja muistuttaa Heidi Siivosen haastattelussa MTK:n tuoreessa Maaltavastaaja-podcastissa.

Podcast on kuunneltavissa MTK:n nettisivuilla, älypuhelimeen ladatusta MTK:n sähköisestä jäsenkortista tai puhelimen podcast-sovelluksella.





Energiaveron palautushakemuksen ohella parikymmenminuuttisen haastattelun aiheina on muun muassa yrittäjävähennys, maatilan yhtiöittäminen sekä maatalousyrittäjän verosuunnittelu. Tarjolla on myös viime hetken vinkkejä veroilmoituksen täyttöön.

Lisäksi Sipilä kertoo syksyllä yllättäen käsiin tipahtaneesta kiinteistöveropaketista, jonka valtiovarainministeriön vero-osasto oli kaikessa hiljaisuudessa valmistellut.

Hyvällä yhteistyöllä kiinteistöverojen tuplaantuminen tai jopa triplaantuminen pystyttiin Sipilän mukaan estämään.





Sipilä muistuttaa, että MTK:lla on kevättalven ajan myös alkutuottajia palveleva maksullinen veroneuvontapuhelin, johon Sipilä vastaa maanantaiaamupäivisin kello 9–12.

"Puhelinneuvonta palvelee paitsi jäseniä, myös edunvalvontaa Simonkadulla. Puhelinneuvonnan ja jäsentapahtumiin jalkautumisen avulla kuulemme, mitkä aiheet aiheuttavat vääntöä verottajan kanssa ja mihin arjen asioihin tarvitaan korjausta", Sipilä kertoo.

Jäsenetuhintaista veroneuvontaa saa numerosta 060 017 999. Puhelun hinta on 1,18 euroa minuutilta ja paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Puhelua varten tarvitaan jäsennumero, joka löytyy jäsenmaksulomakkeen mukana tulleesta jäsenkortista.

Myös muut kuin MTK:n jäsenet voivat soittaa veroneuvontapuhelimeen. Heitä palvellaan numerossa 060 017 222. Puhelu maksaa 2,21 euroa minuutilta, lisäksi puhelinyhtiöt veloittavat paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun.