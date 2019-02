Ruokaviraston verkkosivuissa yhä puutteita — ainakin yhteystietojen haku muuttuu vielä

Eviran ja Mavin korvannut Ruokavirasto avasi vuoden vaihteessa myös uuden verkkosivustonsa www.ruokavirasto.fi.

Ruokavirastoon liittyi myös osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta.

Uudelta verkkosivustolta olisi tarkoitus nykyisin löytää samat sisällöt kuin Eviran ja Mavin aiemmilta sivustoilta.

Sivusto aukesi ajallaan, mutta aivan valmis se ei vielä ole.

"Työ aloitettiin yli vuosi sitten. Tämä on ollut iso projekti, jonka häntiä vielä tehdään", Ruokaviraston viestintäjohtaja Jari Eloranta sanoo.

Kaikki käyttäjät eivät ole täysin tyytyväisiä sivuston toimivuuteen, minkä Eloranta ymmärtää. Muun muassa yhteystietohakemistosta ja linkityksistä on tullut palautetta sivujen käyttäjiltä.

"On perusteita kaivata Eviran verkkosivustolla ollutta asiantuntijoiden yhteystietohakua", Eloranta myöntää.

Hän kertoo, että yhteystietojen hakuun on tulossa vielä muutoksia. Linjauksia tullaan tekemään siitä, miten viraston asiakaspalvelu ja yhteydenottokanavat eri kohderyhmille järjestetään. "Pidän tätä tärkeänä, ja toivon, että linjaukset saadaan valmiiksi pian."

Nyt Ruokaviraston henkilöstön yhteystietoja päivitetään valtion yhteystietohakemistoon, jotta ne olisivat sitä kautta löydettävissä.





Verkkosivuilla olevaa aineistoa sekä linkityksiä käydään edelleen läpi. Kaikki linkit eivät johda vielä haluttuihin kohteisiin.

"Niitä tarkistetaan, ja löydettävyyttä parannetaan", Eloranta sanoo.

Hän toteaa, että ponnistus on ollut iso, koska sisältöä on paljon ja työtä on tehty tiiviillä aikataululla.

Ruokaviraston ulkoisten verkkosivujen lisäksi sama väki on työstänyt vuoden aikana uudelle virastolle myös extranetin ja intranetin.

"Kyllähän siinä yhteen sovittamisessa tekemistä oli, koska sisältöä on paljon", myöntää viestintäasiantuntija Pia-Maria Jokipii maatalousosastolta.

Työtä tehtiin projektiryhmässä koko viime vuoden ajan. Jonkin verran sisältöä on yhä siirtämättä, mutta sivuston päärakenne on suunnitellun mukainen. "Palautetta saa laittaa aina, jos huomaa puutteita, korjaamme, kun saamme tiedon."





Täysin valmiiksi verkkosivustoa ei voi todeta koskaan. "Ylläpito ja kehitystyö jatkuu joka päivä", Eloranta toteaa.

Sivustolla on ollut tammikuun alusta lähtien kävijöitä keskimäärin noin 4 800 päivässä. Arkena liikennettä on enemmän, noin 6000-8000 käyntiä, ja viikonloppuna vähemmän, kertoo johtava tietojärjestelmäasiantuntija Hanna Hirsimäki.

Suosituimpia sivuja ovat kriisitukia ja Vipu-asiointia koskevat. Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä ja väliaikainen kansallinen erityistuki -sivulla on käynyt tänä vuonna lähes 53 000 kävijää.

Suosittuja ovat myös elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet, hygieniapassi, yhteystiedot, terveyttä edistävä ruokavalio ja tavoitteellinen maksuaikataulu.