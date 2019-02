Erikoinen viljan salakuljetus käräjille Norjassa – viljelijä jätti maksamatta tulleja ja veroja 400 000 euroa

Norjassa on menossa käräjille erikoinen viljan salakuljetusepäily, jossa Østfoldin läänissä Oslon eteläpuolella asuvan viljelijän epäillään salakuljettaneen Ruotsin puolelta jopa 2,1 miljoonaa kiloa viljaa vuosina 2011–2014 ja välttäneen laittomasti tulleja.

Viljelijä väittää käyttäneensä viljan omalla tilalla, mutta poliisi ja syyttäjät epäilevät hänen myyneen ainakin osan viljasta norjalaisille myllyille. Maksamattomia tulleja ja veroja on yhteensä yli 400 000 euroa.

Asiaa aletaan käsitellä käräjäoikeudessa kesäkuussa.

Norjalaisilla viljelijöillä on ollut 1800-luvulta saakka oikeus tuoda itse viljelemäänsä satoa tullivapaasti rajan yli Ruotsista. Vuonna 1972 verovapaus rajattiin rajavyöhykkeelle ja vain omaan käyttöön tuotaviin tuotteisiin.

Viljelijän tiedetään tuoneen suuria määriä satoa Strömstadin kunnasta Svinesundin sillan kautta Norjaan. Epäilyt heräsivät, kun varmistui, että norjalaiset viljelevät yli puolta Pohjanmeren rannalla sijaitsevan Strömstadin kunnan pelloista.

Vuosikymmenen alun viljarallin lisäksi viljelijä toi kahtena edellisvuonna 20 tonnia herneitä, joiden paino oli ilmoitettu tullille huomattavasti todellista pienemmäksi.

Syyttäjän mukaan vyyhden selvittäminen on ollut työlästä. Jälkikäteen on ollut vaikea arvioida, paljonko viljelijä on saanut satoa Ruotsissa, paljonko hän on käyttänyt sitä itse Norjan puolella ja paljonko on myyty myllyille Norjassa.

Asiasta kertoi norjalainen NHK-verkkojulkaisu.