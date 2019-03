Kyselytutkimus: Tila voi menestyä missä päin Suomea vain – viljelytapa ratkaisee

Maatalous 06:00 Veikko Niittymaa

Hyvin menestyviä ja huonosti menestyviä tiloja on kaikissa tuotantosuunnissa ja joka puolella maata. Kärjessä on paljon maidontuottajia, mutta heitä on myös taloudeltaan ahtaalla olevien joukossa.