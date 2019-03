Karitsanliha on liikkunut tänä talvena Suomessa poikkeuksellisen huonosti. Talviruuhkiin on alalla totuttu, mutta nyt lammastilat ovat joutuneet odottamaan teuraiden noutoja osassa maata hyvin pitkään. Lihaa on myös pakkasvarastoissa tavallista enemmän.

Vainion teurastamo tarttui ongelmaan etsimällä lihalle vientikanavan Ruotsiin.

"Ruuhka tuntui vain pahenevan, ja jotain piti tehdä", kertoo toimitusjohtaja Miikka Depner Vainion teurastamolta, joka on Suomen suurin lampaisiin erikoistunut teurastamo.

Ensimmäinen rekkalasti, noin 120 ruhoa, lähti Vainiolta Orimattilasta Ruotsiin runsas viikko sitten.

"Ostaja oli tyytyväinen, ja nyt pakataan toista, vähän isompaa kuormaa matkaan", Depner kertoi perjantaina.

Ruhot menevät yksityiselle tukkurille, jonka kautta ne jakautuvat markkinoille eri puolille Ruotsia.

"Viennillä saadaan purettua painetta kotimaassa ja pelastettua tiloja, joilla teuraskaritsat olivat jo menossa yli-ikäisiksi", Depner kertoo tyytyväisenä.

Yli-ikäisyydellä hän viittaa teuraskaritsan laatupalkkioon, jota maksetaan vain alle vuoden iässä teurastetuista.





Ruotsalaistukkuri olisi valmis ostamaan karitsaa Suomesta ympäri vuoden.

"Hän haluaisi korvata Irlannista Ruotsiin tuodun karitsanlihan kokonaan suomalaisella. Olen joutunut vähän toppuuttelemaan, sillä valitettavasti en usko, että ainakaan tänä vuonna saamme haalittua teuraaksi 300—400 ylimääräistä karitsaa joka viikko", Depner sanoo.

Hän on huolissaan siitä, että karitsamäärät vähenevät tänä ja ensi vuonna.

"Moni muukin karitsaa teurastava yritys on tehnyt ponnisteluja myynnin suhteen. Jos ja kun se tuottaa tulosta, olemme kohta ikävässä tilanteessa myymässä eioota", Depner pohtii.

Ruotsiin viedään Vainiolta tavanomaisesti kasvatettua vähärasvaista karitsaa. Luomuruhot jäävät Suomeen.

Karitsasta maksetaan Depnerin mukaan suunnilleen sama hinta kuin Suomessa. Yritys ei ole aiemmin vienyt lihaa ulkomaille.





Lampaanlihan ykkössesonki, pääsiäinen, on tänä vuonna vasta huhtikuun loppupuolella. Se piristää Depnerin mukaan lihakauppaa noin parin viikon ajan.

"Nyt lasketaan, että ruhoja riittää myös pääsiäiseen. Toivottavasti tukut saisivat silloin pakkasvarastoja purettua."

Melkein jo pääsiäistä suurempi sesonki on toukokuun alussa, kun muslimien ramadan alkaa.

"Sinnekin pitäisi löytää paljon tuoreita ruhoja", Depner sanoo.





Teurasruuhka on aiheuttanut lammastiloilla kovasti levottomuutta, kertoo tuotantopäällikkö Kati Kaisajoki Lallin Lammas Oy:sta.

"Me olemme pystyneet hoitamaan omat vakioasiakkaat, mutta kyselyjä on tullut aika paljon muualtakin."

Hankala markkinatilanne näkyy pakkasvarastoissa.

"Pakkasessa on lihaa niin paljon, että sillä voitaisiin palvella isojakin asiakkaita, kuten jatkojalostajia. Voimme tehdä tarvittaessa myös yhteistyötä muiden pienteurastamojen kanssa, jolloin saadaan kokoon isojakin eriä", Kaisajoki vinkkaa.

Hän pitää Vainion vientiavausta hyvänä piristysruiskeena alalle.

Pienempi teurastamo reagoi markkinatilanteeseen eri keinoilla. Lallin Lammas on ryhtynyt etsimään uusia kanavia leikatulle lihalle.

"Leikkuukapasiteettia on mahdollista myös lisätä tulevaisuudessa, jos markkinatilanne sitä vaatii."

Kaisajoki kannustaa tuottajia muistamaan, että nyt vallitseva hankala markkinatilanne ei ole pysyvä. Lammastila pystyy säätelemään tuotantoa tilanteen mukaan astutettavien uuhien määrää muuttamalla.