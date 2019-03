Onko navettasi tyhjentynyt ja iskeekö ikävä? Psykologi: Eläinäänten kuuntelu ja eläinvideot voivat auttaa

Vuosittain monet maatilat lopettavat toimintansa. Eläimistä luopuminen monen vuoden jälkeen voi ottaa koville.

Eläinvideoiden katselu vähentää tutkitusti stressiä ja myös muita ikäviä tunteita. Olisiko siis eläinäänten kuuntelusta ja videoiden katselusta apua ikävän lievitykseen?

Terveystalon johtava psykologi Tuija Turusen mukaan voi hyvin ollakin. Se, auttaako eläinten äänten kuuntelu, riippuu kuitenkin paljon ihmisestä ja hänen tilanteestaan.

"Se riippuu esimerkiksi siitä, kauanko siitä luopumisesta on kulunut aikaa, ja millainen suhde eläimiin on ollut. Jos se on hyvin kipeä asia, sehän saattaa tuntua myös kurjalta, mutta sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei siitä olisi hyötyä", Turunen muistuttaa.





Videoiden teho riippuu myös siitä, onko eläimistä luopumiseen voitu valmistautua pidemmän aikaa vai onko ratkaisuun jouduttu päätymään melko nopeasti.

"Jos se on tapahtunut väkisin ja yhtäkkiä, siihen luopumiseen liittyy myös muita asioita, kuten toimeentulo", Turunen sanoo.

Eläinten äänten kuuntelu voi tuoda pintaan konkreettisesti sen, miten iso asia eläimistä luopuminen on, ja kuinka iso sekä merkittävä osa elämää niiden kanssa eläminen on ollut.

"Se saattaa olla myös kanava, joka auttaa niitä tunteita prosessoitumaan, ja tuo esiin myös hyviä muistoja", psykologi sanoo.

Eläinvideoiden teho perustuu Turusen mukaan siihen, että ne laukaisevat kiintymyshormoni oksitosiinin erityksen. Oksitosiinia erittyy muun muassa silloin, kun silittää jotain eläintä.





Muun muassa videopalvelu YouTubesta löytyy 10 tunnin mittaisia eläinvideoita, joilla on esimerkiksi lehmien ammuntaa. Psykologin mukaan eläinvideoiden katseluun ei kuitenkaan ole olemassa mitään varsinaista suositusaikaa.

"Kunhan kuuntelee itseään, mitä tunteita herää. Jos se herättää hyviä tunteita, niitä kannattaa vahvistaa. Jos taas herää ikäviä tunteita, on hyvä muistaa, että ne on tärkeää käsitellä. Ne on hyvä tunnistaa ja jakaa jonkun kanssa” Turunen neuvoo.

Johtava psykologi muistuttaa, että ylipäätään mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää hyväksyä kaikenlaiset esiin nousevat tunteet.

"Ettei yritä painaa pois sellaista, jonka tarvitsee tulla esiin. Ei siis yritä niellä esimerkiksi surua, pahaa mieltä tai ikävää. Eihän se lähde pois sillä, että sen nielee", hän lisää.

Kun omia tunteita yrittää ymmärtää, se ei sido niin paljon muuta energiaa.

"Jos on paha olla, aina kannattaa sanoa se ääneen. Ja hyviä muistoja kannattaa muistella. Ne ovat varmasti arvokkaita.", psykologi kannustaa.

Eläinvideoihin pääset tutustumaan esimerkiksi tästä.