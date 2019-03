Maitomaan toimitusjohtaja sai lähteä – "Ei liity mitenkään maitokäräjiin"

Maitomaan toimitusjohtaja Mikko Sairanen on vapautettu tehtävästään maanantaina. Vt toimitusjohtajana toimii nyt Kari Oksanen.

Sairasen lähtö ei liity mitenkään kevään maitokäräjiin, Maitomaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kärkkäinen Rautasalmelta kertoo. "Se prosessi elää omaa elämäänsä. Siinä Mikko on ollut hyvä ja hoitanut asiaa niin kuin pitääkin."

Hallinnon ja toimitusjohtajan erimielisyydet ovat Kärkkäisen mukaan liittyneet tuotannon kehittämiseen ja ennen kaikkea sen vauhtiin.

"Maitomarkkina on Venäjän-kaupan sulkeutumisen jälkeen ollut aikamoisessa turbulenssissa. Myös kuluttajakenttä pirstaloituu. Markkina muuttuu alla kovaa vauhtia", Kärkkäinen toteaa.

"Hallinnolla ja toimitusjohtajalla on ollut sama näkemys siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä, mutta sen käytäntöön vieminen ei ole tapahtunut riittävällä nopeudella."

Kärkkäinen kiteyttää: "Sairasen osaaminen ei vastaa meidän kysyntään. Nyt tarvitaan uutta verta vauhdittamaan asioita."





Maitomaalla on parhaillaan menossa historiansa suurin, 10,2 miljoonan euron investointi, joka valmistuu syksyllä.

"Laajennamme tuotantotiloja toista tuhatta neliötä. Uusia tuotteita tulee paljon ja yksi pääkohde on vienti."

Keski-Euroopan markkinat vetävät Kärkkäisen mukaan hyvin. "Mutta nyt katsotaan Euroopan markkinoita laajemmallekin."

Voi on tällä hetkellä menekkituote, ja sitä menisi vientiin enemmän kuin on tarjota. Pääosa uutuuksista on kuitenkin juotavia tuotteita.

Maitomaan viime vuoden tulos valmistuu huhtikuussa. "Se on kohtuullisen hyvä. Ei tehdä huipputuloksia mutta ei ihan hirveitä miinuksiakaan", Kärkkäinen määrittelee savolaisittain.

Hänen mukaansa Maitomaan suurin vahvuus on tuotannon tehokkuus. "Meidän liikevaihto per työntekijä on varmaan paras Suomessa."

Osuuskunnan maitomäärä on edelleen kasvussa. "Tuottajia on jonkin verran lopettanut, uusia tullut silloin tällöin eikä ketään ole pois lähtenyt."

Investointihaluja Maitomaan tuottajilla on, joten maitomäärän kasvu voi jatkua.

Kärkkäinen näkee tällä hetkellä brexitin koko maitokentän suurimpana uhkana. "Jos se tulee, Euroopassa on ainakin hetken maitoa todella paljon liikaa ja se heijastuu joka suuntaan."