Selvitys: EU:n luomutuotteista vain 40 prosenttia pystytään jäljittämään

Vain 40 prosenttia Euroopan unionin markkinoiden luomutuotteista voidaan jäljittää tuottajalle saakka. Näin käy ilmi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen selvityksestä.

Vaikka EU:n luomutuotteiden jäljitettävyys on parantunut viime vuosina, luomutuotannon valvonnassa on vakavia ongelmia. Jäljitettävyys on erityisen haastavaa EU:n ulkopuolisissa maissa. Kiina on suurimmista luomutuotteiden tuojamaista unioniin.

”Kun kuluttajat ostavat luomutuotteita, he luottavat siihen, että luonnonmukaisia ​​sääntöjä on sovellettu toimitusketjun kaikissa vaiheissa riippumatta siitä, ovatko ne tuotettu EU:ssa vai tuotu unioniin", tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nikolas Milionis kertoo Euractiv-julkaisulle.

EU toi luomu​​tuotteita Eurooppaan viime vuonna yli sadasta maasta. Niiden myynti on kasvanut EU:ssa 70 prosentilla vuosina 2010–2017. Luomumyynnin arvo oli vuonna 2017 34,3 miljardia euroa.

Luomuelintarvikkeiden myynti vaihtelee huomattavasti EU:n jäsenvaltioissa. Myynti on keskittynyt Länsi- ja Pohjois-Eurooppaan.

Suurimmat luomumarkkinat olivat Saksassa, arvoltaan 9,6 miljardia euroa. Toiseksi suurimmat ovat Ranskan luomumarkkinat, 6,7 miljardia euroa. Vähiten luomua myytiin Kyproksella sekä Latviassa ja Slovakiassa.

EU:n keskivertokuluttaja käytti viime vuonna 41 euroa luomuruokaan. Tanskassa keskivertokulutus oli 227 euroa, Ruotsissa 197 euroa ja Luxemburgissa 188 euroa.

Myös luomutuottajien määrä EU:ssa kasvoi viime vuonna. Luomupeltojen määrä kasvoi kahdeksalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna nousten 12 miljoonaan hehtaariin. Eniten luomupeltoja oli viime vuonna Espanjassa, yli kaksi miljoonaa hehtaaria. Italiassa luomuala oli 1,8 miljoonaa hehtaaria ja Ranskassa 1,5 miljoonaa hehtaaria.

EU-maat hyväksyivät toissavuonna uudet säännöt luonnonmukaisesta tuotannosta ja merkinnöistä. Uusi luomuasetus tulee voimaan vuonna 2021.