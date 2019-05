Toukotöitä on päästy tekemään Pohjois-Karjalassa tavanomaisessa aikataulussa – kylvöt ovat edenneet vauhdilla viime viikon lopulta lähtien

Lari Lievonen

Joensuulainen Pentti Halonen oli Vouvinkylässä, Kummuntien varrella kylvämässä herne-vehnä seosta tiistaina aamupäivästä.

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon viljelijät ovat viime päivinä päässeet kunnolla kevätviljojen kylvöhommiin. Aurinko on hellinyt ja sää on ollut poutainen. Sunnuntaista alkaen lisääntyi epävakaisuus ja sadekuuroja on ropissut siellä täällä.

"Tätä en kylvä kokonaan, koska osa peltolohkosta on turhan märkä, se kylvetään myöhemmin."

Halosen mukaan kyseessä on vuokrapelto. "Lajikevalinnat ovat olleet onnistuneita tälle lohkolle. Viime kesän pitkä pouta ei esimerkiksi verottanut satoa."

Hän kertoi olevansa tilan vanha isäntä poikaansa auttamassa. "Tilan heinänsiemenet on jo kylvetty ja nurmet lannoitettu. Teen silloin kun huvittaa ja ehtii. Poika ajaa lietettä parhaillaan", hän kertoi.

Toukotyöt ovat edenneet tavalliseen tapaan tyypillisessä aikataulussa, arvioi Halonen.