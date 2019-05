Puoluejohtajat riitelivät tuntikausia uudesta eläinsuojelulaista – eläinten oikeuksista tuli hallitusneuvottelujen kipukohta

Vihreät ovat aiemmin ilmoittaneet haluavansa avata eläinsuojelulain uudestaan. Myös SDP:stä on esitetty lakiin muutoksia.

Johannes Tervo

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on linjannut aiemmin MT:lle, että turkistarhauksesta tulisi Suomessa luopua siirtymäajalla.

Eläinten hyvinvointilaki aiheuttaa kitkaa puolueiden välillä.

MT:n saamien tietojen mukaan puoluejohtajat ovat kiistelleet eilen tuntikausia uudesta eläinsuojelulaista.

Kiista siirtyi puoluejohtajien pöydälle kun asiaa käsitellyt työryhmä ei päässyt siitä sopuun.

Eläinsuojelulain uudistus jäi kesken loppumetreillä, kun aiempi hallitus erosi. Nyt laki on jälleen pöydällä, mutta sen sisällöstä yksimielisyyteen pääseminen voi olla nykyisten hallituspuolueiden kesken aiempaa kauempana.

Vihreät ovat ilmoittaneet haluavansa avata eläinsuojelulain uudestaan. Vihreät haluavat, että laissa tunnustetaan eläinten itseisarvo.

Erikseen Vihreiden Pekka Haavisto mainitsi aiemmin MT:lle turkistarhauksen. Siitä tulisi puolueen mukaan luopua siten, että elinkeinonharjoittajat saavat täyden korvauksen.

Puolue esittää myös parsinavettojen kieltoa siirtymäajoin sekä porsaiden porsitus- ja tiineytyshäkeistä luopumista siirtymäajan puitteissa.

Myös SDP on aiemmin kertonut MT:lle, että valmisteltuun lakiin halutaan vielä muutoksia.

"Kaikkien eläinten kytkeminen liikkumisen tai kääntymisen estäviin rakenteisiin tulisi kieltää siirtymäajalla ja juomavettä tulisi olla jatkuvasti saatavilla kaikille eläimille."

Keskustan mukaan valmisteltu eläinsuojelulaki on tasapainoinen kokonaisuus. Lakiesityksessä esimerkiksi kivunlievitys on pakollista, sonnien parressa pito ja tiineytyshäkit taas on kielletty.

Tuottajapuoli on pelännyt lakiesityksen avaamista.

Hallitusneuvottelujen aikataulu on pettämässä. Avoinna on niin paljon muitakin asioita, että aiheeseen palataan näillä näkymin loppuviikosta.