Grillauksen haastanut suomalaiskeksintö täyttää 20 vuotta, ja saa ruuan maistumaan vaikka viskiltä

Jaana Kankaanpää

Savustus sopii kalan lisäksi myös esimerkiksi kanaruokiin.

Sähkösavustin on suomalainen keksintö, joka kuuluu monella kesäiseen ulkoruoanlaittoon. Useimmat käyttävät savustinta kalan kypsentämiseen, mutta se sopii myös esimerkiksi riistan, juuston tai kasvisten kokkaukseen. Savun aromin saa sähkölaitteella ruokaan ilman tulta, nokea ja savua.

Aluksi vuonna 1999 kehitettyjä savustimia valmisti ja myi Opa Oy, joka on nykyään osa Opa Muurikka Oy:tä. Yritysten yhdistyttyä ulkoruoanlaittoon liittyvät välineet siirrettiin Muurikka-brändin alle.

Nyt Opa Muurikka on julkaissut savustimen 20-vuotisjuhlan kunniaksi uuden pro-mallin, jossa on portaaton lämmönsäätö 75–230 asteen välillä. Se mahdollistaa myös herkempien ruoka-aineiden kypsentämisen. Ruoan makua voi vaihdella käyttämällä erilaisia savustuspuruja. Uutuusmakuja perinteisen leppähakkeen rinnalla ovat viskin, brandyn ja konjakin aromit. Ne saavat alkunsa tynnyreistä, joissa on varastoitu väkeviä.

Suomessa valmistetussa uutuudessa on yhden sijaan kaksi ritilää, joten ruokaa voi savustaa kahdessa tasossa.

"Esimerkiksi kalan voi laittaa kypsymään alemmalle ritilälle ja lisukevihannekset ylemmälle ritilälle. Näin koko ruoka valmistuu yhdellä kertaa", kertoo Opa Muurikan myyntijohtaja Jyrki Sihvonen.

Oikeanlainen suojaus pidentää laitteen käyttöikää merkittävästi, Sihvonen muistuttaa.

"Sateelta ja pölyltä suojassa, mielellään katoksen ja suojahupun alla. Laite pysyy pidempään hyvänä, kun sen puhdistaa aina käytön jälkeen, eikä sitä jätetä säiden armoille. Talveksi laite kannattaa nostaa lämpimään varastoon", hän neuvoo.