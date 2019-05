Varsinais-Suomen pellot huutavat vettä – samaan aikaan toisaalla rankkasateet kuorettavat pinnan ja märkyys haittaa

Lari Lievonen

Pentti Halonen kylvi tiistaina Joensuun Vouvinkylässä herneen ja vehnän seoskasvustoa.

Siinä missä osassa maata on saatu rajuja paikallisia kuuroja ja runsaita sateita, osassa maata vettä kaivataan jo kipeästi, selviää Vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) kokoamasta tämänviikkoisesta kylvökatsauksesta.

Sen mukaan Varsinais-Suomessa etenkin länsirannikko on rutikuiva ja kunnon sateille olisi kova tarve. Itäisellä Uudellamaalla taas rankat sateet ovat paikoin kuorettaneet jo kylvettyjä lohkoja. Kuorettuneita lohkoja on jouduttu jälkikäteen rikkomaan ja kylvämään uudelleen.

Kuorettumista on havaittu myös Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla.

Kymenlaaksossa kosteuden vaihtelu on aiheuttanut myös epätasaista orastumista. Osa kylvetyistä lohkoista on orastunut erinomaisesti, osalla orastuminen on epätasaista.

Varsinais-Suomessa kuivuuden piinaamaan kevätvehnää ja -ohraa on jopa sadetettu. Syysviljoilla jaetun lannoituksen toinen erä ei ole liuennut kuivuuden takia.

Satakunnassa ja osassa Etelä-Pohjanmaata vettä kaivattaisiin lisää. Tiistaina maakuntiin osui ukkoskuuroja, jotka helpottivat vedentarvetta vain vähän. toivat Satakuntaan vettä vähän, Etelä-Pohjanmaalle paikoin jopa liikaa.

Satakunnassa orastuminen on ollut kylmyyden vuoksi hidasta, mutta nyt oraat ovat kauniin tasaisia.

Keski-Suomessa kylvöä on hidastanut märkyys toissa viikonlopun sateiden jäljiltä, ja töihin päästiin toden teolla vasta tämän viikon puolivälin paikkeilla. Eniten on kylvämättä ohraa.

Pohjanmaalla kylvöolosuhteet ovat olleet erinomaiset, joskin paikoin kovat ukkoskuurot ovat keskeyttäneet kylvöt 1–2 päiväksi. Pääosin sateet ovat kuitenkin olleet maltillisia ja hyväksi orastumiselle.

Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Savossa kylvämättä on eniten ohraa. Viime päivinä kylvöt ovat edenneet nopeasti kohti loppua.